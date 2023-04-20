МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Фонд Госимущества Украины в ближайшее время намерен продать крупные госпредприятия по заниженным ценам, сообщило агентство Bloomberg. ЕК раскрыла, сколько Украина заработала на экспорте сельхозпродукции

"Если мы не продадим их (госпредприятия. — Прим. ред.) в этом году, то в следующем году они будут представлять ценность лишь как объект недвижимости, а через год продастся лишь земля, на которой они стоят", — цитирует издание главу фонда Рустема Умерова.

Он подчеркнул, что правительство раскололось на две группы: тех, кто выступает за продажу, и тех, кто не поддерживает эту идею.

Если все же решение примут, то за несколько украинских предприятий, например, Одесский промышленный завод (производит аммиак), Объединенный горно-обогатительный комбинат и Запорожский титано-магниевый комбинат, производитель инсулина Индар и ПАО "Центрэнерго" могут выручить 400 миллионов долларов. Отдельная статья потенциальных доходов — аренда сельскохозяйственных угодий. Благодаря этому власти могут получить 190 миллионов долларов.