МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Датское энергетическое агентство рекомендовало отменить ограничения на море в зоне ЧП на "Северных потоках", так как этот район больше не представляет угрозы для судов.

Место утечки газа на газопроводе "Северный поток - 2"

Евродепутат потребовал расследовать подрыв "Северных потоков"

"Датское энергетическое агентство сегодня рекомендовало датскому морскому ведомству снять существующие запретные зоны вокруг мест утечки на трубопроводах "Северный поток 1 и 2" в Балтийском море, поскольку агентство считает, что эти зоны больше не представляют угрозы безопасности для судов", — говорится в сообщении агентства.

Взрывы произошли 26 сентября 2022 года на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2". В ходе расследования Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии, Генеральная прокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма.

Американский журналист Сеймур Херш 8 февраля опубликовал результаты своего расследования ЧП на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года водолазы ВМС США в ходе учений при поддержке специалистов из Норвегии, арешение об операции принимал лично президент США Джо Байден по итогам обсуждений с представителями администрации. Позже Пентагон заявил, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.