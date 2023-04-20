МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Датское энергетическое агентство рекомендовало отменить ограничения на море в зоне ЧП на "Северных потоках", так как этот район больше не представляет угрозы для судов. Евродепутат потребовал расследовать подрыв "Северных потоков"

"Датское энергетическое агентство сегодня рекомендовало датскому морскому ведомству снять существующие запретные зоны вокруг мест утечки на трубопроводах "Северный поток 1 и 2" в Балтийском море, поскольку агентство считает, что эти зоны больше не представляют угрозы безопасности для судов", — говорится в сообщении агентства.

Взрывы произошли 26 сентября 2022 года на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2". В ходе расследования Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии, Генеральная прокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма.

Американский журналист Сеймур Херш 8 февраля опубликовал результаты своего расследования ЧП на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года водолазы ВМС США в ходе учений при поддержке специалистов из Норвегии, арешение об операции принимал лично президент США Джо Байден по итогам обсуждений с представителями администрации. Позже Пентагон заявил, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.