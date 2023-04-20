МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Запад может выдумывать санкции без конца, но к разрухе российской экономики это все равно не приведет, заявил директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. В Совфеде оценили позицию европейцев в отношении новых санкций

"Конечно, антироссийские санкции до конца не исчерпаны. В Вашингтоне и в Брюсселе могут их выдумывать без конца", — сказал он.

По мнению эксперта, "санкции еще будут". "Другое дело, что основные санкции — на экспорт наших энергоносителей — уже наложены. Но при желании найти санкции не проблема", — добавил он.

"Но самые сильные санкции, которые сейчас могли бы быть, это – санкции на санкции, то есть так называемые вторичные санкции На те фирмы, на те страны, которые несмотря на санкции, поставляют для нас оборудование, сырье, комплектующие", — подчеркнул Остапкович.

Запад, по его словам, специально вводит санкции не сразу, а постепенно, чтобы экономика не могла адаптироваться к ним, чтобы постоянно держать в напряжении. "Но, как показывает опыт, ни в одной из стран, против которых вводились санкции, нигде экономика не останавливалась, не рухнула. Самолеты летали, поезда ездили… Да, возможно ухудшение ситуации, но никакой разрухи не будет", — заключил он.