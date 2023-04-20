ВАШИНГТОН, 20 апр — ПРАЙМ. США готовы вводить новые санкции против Китая, но не стремятся к полному экономическому размежеванию с ним, так как это стало бы катастрофой для обеих стран, заявила министр финансов Джанет Йеллен. Выборы в Турции "закроют рты" США и Европе, заявил глава МВД страны

"США постоят за себя, когда на кону наши жизненно важные интересы. Но мы не стремимся к размежеванию нашей экономики с китайской. Полное размежевание наших экономик стало бы катастрофой для обеих стран, дестабилизировало остальной мир", — сказала она.

По словам главы минфина США, Вашингтон намерен применять санкции для защиты собственных критических технологий, в ответ на нарушения прав человека или в случае нарушения оказания поддержки России в конфликте на Украине.

Тем не менее, Йеллен отметила глубокую интеграцию экономик США и КНР с ежегодным товарооборотом в 700 миллиардов долларов.

Она также заявила, что США будут при необходимости предпринимать "узконаправленные действия", чтобы не позволить властям Китая получить доступ к "определенным технологиям. По словам министра, такие рестрикции, которые уже применяются, продиктованы соображениями национальной безопасности и не имеют своей целью подорвать китайскую экономику.

Наконец, Йеллен вновь пригрозила Китаю "тяжелыми последствиями", если тот будет оказывать содействие России в конфликте на Украине. "Мы продолжим чрезвычайно ясно доносить позицию США до Пекина и компаний в его юрисдикции. Последствия любых нарушений будут тяжелыми", — сказала она.