МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Россельхознадзором выявлены очередные случаи фальсификации итальянских кормов премиум-сегмента для домашних животных, сообщило ведомство. В Россельхознадзоре рассказали о наличии вакцин и лекарств для животных

"Ведомством вновь зафиксированы обнаружения в итальянских кормах незаявленных компонентов и ГМО, несмотря на неоднократные просьбы российской службы в адрес компетентного ведомства исправить недостатки в государственном и производственном контроле у изготовителей кормов для животных в Италии", — говорится в сообщении.

О системных пробелах в государственном контроле в Италии свидетельствуют результаты инспекций Россельхознадзора. Что касается новых случаев, то, например, сообщается, что во влажном корме для кошек, где в составе заявлены лосось и тунец, ДНК лососевой рыбы не выявлены.

В другом дорогостоящем сухом холистическом корме для кошек, страдающих диабетом, обнаружена незаявленная ДНК кукурузы, имеющая высокий гликемический индекс; еще в одном сухом корме из белой рыбы и риса (для взрослых собак с чувствительным пищеварением) признаки присутствия заявленной рыбы не выявлены, отмечает ведомство.

В 2023 году было зафиксировано уже 10 случаев обнаружения ГМО в итальянской продукции. Ранее сообщалось о выявлениях в текущем году многочисленных несоответствий заявленному на упаковке составу в кормах для домашних животных, поставляемых из Евросоюза.

"Ответственные владельцы домашних животных, которые тщательно следят за питанием животных, в результате подвергают риску своих питомцев из-за недостоверных данных на этикетках", — подчеркивает ведомство.