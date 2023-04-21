МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Решение некоторых стран Евросоюза ограничить ввоз украинского зерна является ударом для режима Владимира Зеленского, следует из опубликованного на официальном портале заявления Министерства иностранных дел России.
"Очередной удар режим Зеленского получил от своих ближайших восточноевропейских "друзей" – Польши, Словакии, Венгрии и Болгарии, которые из-за протестов собственных фермеров и падения внутренних цен временно остановили экспорт украинского зерна и собираются включить в "черный список" другие ее сельхозтовары", — отметили в ведомстве.
В МИД добавили, что Румыния также рассматривает вариант ограничения украинского экспорта.
Согласно сообщению "Польского радио", Европейская комиссия выразила готовность ввести запрет на импорт пшеницы, кукурузы и масличных культур с Украины.
По мнению МИД, европейская система вывоза "коридорами солидарности" украинской агропродукции "дает трещины", что грозит Зеленскому "ощутимыми финансовыми потерями".
https://1prime.ru/News/20230421/840438603.html
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