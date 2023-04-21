МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Решение некоторых стран Евросоюза ограничить ввоз украинского зерна является ударом для режима Владимира Зеленского, следует из опубликованного на официальном портале заявления Министерства иностранных дел России. Экспорт украинских яиц в Евросоюз вырос на 1370 процентов

"Очередной удар режим Зеленского получил от своих ближайших восточноевропейских "друзей" – Польши, Словакии, Венгрии и Болгарии, которые из-за протестов собственных фермеров и падения внутренних цен временно остановили экспорт украинского зерна и собираются включить в "черный список" другие ее сельхозтовары", — отметили в ведомстве.

В МИД добавили, что Румыния также рассматривает вариант ограничения украинского экспорта.

Согласно сообщению "Польского радио", Европейская комиссия выразила готовность ввести запрет на импорт пшеницы, кукурузы и масличных культур с Украины.

По мнению МИД, европейская система вывоза "коридорами солидарности" украинской агропродукции "дает трещины", что грозит Зеленскому "ощутимыми финансовыми потерями".