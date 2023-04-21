Какие регулярные и единовременные выплаты пенсионерам положены в России, как их оформить и можно ли получить дополнительные пособия, если продолжить работать, размер пенсий после индексации в 2023 году, новые меры соцподдержки пожилых граждан в Москве и регионах — последние новости в материале агентства "Прайм". Пенсионерам назвали налоги, которые они могут не платить

Выплаты пенсионерам

Наряду с пенсионными выплатами, государство гарантирует гражданам, достигшим пенсионного возраста, и другие меры соцподдержки. В частности, это льготы на социальные услуги, продовольствие, лекарства и лечение. Такие меры предусмотрены на федеральном и региональном уровне с учетом особенностей каждого субъекта РФ. О том, какие выплаты для пожилых граждан существуют, рассказал Антон Лабазнов, генеральный директор юридического бюро "Лабазнов и партнеры".

Единовременные выплаты

На сегодняшний день на федеральном уровне предусмотрена единовременная выплата из средств пенсионных накоплений. По словам эксперта, возможны два случая предоставления такой выплаты:

при размере пенсионных накоплений менее 5% от суммы страховой пенсии по старости и накопительной пенсии;достижение пенсионного возраста лицом при одновременной недостаточности стажа и пенсионного коэффициента, требуемых для назначения страховой пенсии по старости.

Также в регионах могут быть другие подобные меры соцподдержки. Например, в Москве единовременные выплаты полагаются юбилярам, которым исполнилось 60, 65, 70, 100 лет, а также долгожителям свыше 101 года.

Ежемесячные выплаты

На получение ежемесячных выплат могут претендовать пенсионеры, которые относятся к одной из следующих социальных категорий:

инвалиды первой, второй или третьей групп;

ветераны и члены семей погибших (умерших) ветеранов;

бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны;

лица, пострадавшие от воздействия радиации.

Антон Лабазнов отмечает, что в отсутствие иных льгот аналогичным правом обладают также:

герои Социалистического Труда, герои Труда Российской Федерации и полные кавалеры ордена Трудовой Славы;

герои Советского Союза, герои Российской Федерации и полные кавалеры ордена Славы, а в случае их смерти — члены их семей.

"К примеру, в Москве конкретный размер выплаты в зависимости от принадлежности к той или иной категории варьируется от 2 125 руб. до 7 081 руб. Однако у некоторых граждан размер выплаты может существенно отличаться в большую сторону", — говорит специалист.

Выплаты за детей

Пенсионерам полагаются доплаты за содержание иждивенцев, к которым относятся:

не достигшие 18 лет лица, а также достигшие совершеннолетнего возраста, однако продолжающие обучение в школе;

совершеннолетние лица, обучающиеся по очной форме до достижения ими 23 лет;

совершеннолетние граждане, признанные инвалидами до достижения ими 18 лет;

братья, сестры или внуки пенсионера, относящиеся к одной из вышеуказанных категорий, не имеющие при этом трудоспособных родителей;

нетрудоспособные родственники (супруги, родители, бабушки или дедушки).

С 1 февраля 2023 года такие выплаты проиндексировали на 12,4 %.

Выплаты к 9 мая Льготы пенсионерам в России 2023: какие положены и как оформить

"В ближайшие дни Госдума планирует рассмотреть в первом чтении законопроект, в соответствии с которым предлагается ежегодно выплачивать ветеранам Великой Отечественной войны единовременно ко Дню Победы денежную сумму в размере 75 000 рублей. В настоящий момент нормативный акт, который регламентировал бы осуществление таких выплат на постоянной основе, отсутствует. Решение принимаются руководством страны применительно к каждой отдельной дате", — комментирует Антон Лабазнов.

Выплаты пенсионерам старше 80 лет

Законом о страховых пенсиях предусмотрены выплаты достигшим возраста 80 лет лицам фиксированной выплаты к пенсии, увеличенной в размере 100%.

"По состоянию на 2023 год размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости составляет 7 567,34 руб. Следовательно, лица старше 80 лет получают 15 134,68 руб. Указанный пересчет производится автоматически, без каких-либо дополнительных заявлений со стороны получателя средств", — поясняет Антон Лабазнов.

Выплаты при сокращении пенсионера

По словам Антона Лабазнова, трудовым законодательством какие-либо преференции или льготы при разрешении вопроса об увольнении сотрудников пенсионного возраста не предусмотрены. В связи с этим случаи принудительного увольнения определяются по общим основаниям, одним из которых и является сокращение численности штата. В такой ситуации пенсионер вправе претендовать на следующие выплаты:

обязательные (заработная плата, выплата за неиспользованный отпуск);

компенсационные (выходное пособие, в том числе в случае невозможности трудоустроиться в течение двух, в некоторых случаях трех месяцев после увольнения);

иные, предусмотренные трудовым договором (например, премии).

Анастасия Хрусталёва, старший вице-президент ИК Fontvielle, дополняет, что выплаты могут полагаться работникам в некоторых сферах и будут они регулироваться специальными нормативными актами. Например, постановлением администрации конкретного города будут установлены выплаты пенсионерам или лицам, достигшим пенсионного возраста впервые, работающим в госучреждениях.

Выплаты при увольнении по собственному желанию

Увольнение работающего пенсионера по собственному желанию аналогичным образом не влечет за собой возникновения у бывшего работника права на дополнительные преференции. Трудовым договором также могут быть предусмотрены меры специальной поддержки (материальная помощь, компенсация при увольнении).

"Дополнительные гарантии при увольнении могут быть предусмотрены отраслевым соглашением. Например, работники организации железнодорожного транспорта, в зависимости от трудового стажа, при увольнении по собственному желанию в связи с выходом на пенсию вправе получить единовременное поощрение за добросовестный труд", — уточняет Александр Жалнин, руководитель гражданской практики юридической компании "Гебель и партнеры".

Социальные доплаты к пенсии

Социальные доплаты производятся в регионах с учетом ежегодной индексации и предусмотренного размера прожиточного минимума. Если размер установленной лицу пенсии ниже прожиточного минимума, то ему полагается социальная доплата до уровня прожиточного минимума. В 2023 году величина федерального прожиточного минимума пенсионеров составляет 12 363 руб. Региональным законодательством могут быть установлены повышенные размеры, например, в Москве это 16 257 руб.

Александр Жалнин уточняет, что размер социальной доплаты определяется как разница между региональным прожиточным минимумом пенсионера и общей суммой материального обеспечения. Например, московский пенсионер с суммарным доходом в 10 тысяч рублей получит социальную доплату в 6 257 рублей.

Поскольку выплата положена только неработающим пенсионерам, в случае официального трудоустройства нужно обязательно уведомить Социальный фонд России, иначе излишне выплаченная сумма доплаты будет удержана из причитающейся пенсии.

"На региональном уровне могут быть предусмотрены дополнительные виды пособий. Например, в Москве на 2023 год определены социальные выплаты семьям с детьми, юбилярам супружеской жизни, выплаты к социальному пособию на погребение и т.д.", — говорит Антон Лабазнов. Более 600 тысяч человек получили проактивные уведомления о будущей пенсии

Кому положены

"Помимо пенсий, лицам преклонного возраста положены еще ряд выплат и надбавок в зависимости от категорий. Например, при достижении возраста 80 лет, наличии различных статусов (например, "дети войны", ветерана, малолетнего узника концентрационных лагерей, ветерана труда и т.д.). Размеры и наличие выплат зависят также от региона проживания, поскольку на уровне законодательства субъектов Федерации принимаются свои нормативные акты, где предусматривается финансовая поддержка пенсионеров. Также выплаты варьируются в зависимости от того, работает пенсионер или нет, имеет ли инвалидность, есть ли у него на иждивении лица, которых он содержит, и еще множества нюансов. Поэтому, когда встает вопрос о том, какие выплаты положены тому или иному пенсионеру, все эти факторы нужно учитывать и начинать с изучения регионального законодательства", — комментирует Анастасия Хрусталева. Единого подхода к выплатам нет, зато есть много критериев, влияющих не только на само право получения дополнительных средств, но и на их размер.

Пенсии могут полагаться различным категориям граждан в зависимости от оснований назначения такой пенсии:

по достижении пенсионного возраста;

по состоянию здоровья (инвалидность);

за выслугу лет;

по потере кормильца.

"В отдельных случаях, предусмотренных законом, пенсия может назначаться и при иных обстоятельствах (досрочный выход на пенсию в силу профессии, достижения определенных коэффициентов, стажа, количества детей, условий труда и др.), — говорит Антон Лабазнов. — В качестве примера можно привести военнослужащих, медицинских работников, работников Крайнего Севера, которые по специальным основаниям приобретают такой статус раньше".

На одновременное получение нескольких пенсий имеют право:

инвалиды вследствие полученной военной травмы;

участники Великой Отечественной войны, по основаниям, предусмотренным ФЗ «О ветеранах»;

жители блокадного Ленинграда, награжденные соответствующим знаком.

Работающим пенсионерам

Данная категория пенсионеров, наряду с другими, имеет законные основания для получения меры социальной поддержки. Для назначения пенсии с одновременным продолжением трудовой деятельности претенденту необходимо соответствовать нескольким условиям:

достижение пенсионного возраста;

наличие минимального страхового стажа;

наличие минимального размера пенсионного коэффициента.

По состоянию на 2023 год, работающий пенсионер может получать пенсию при достижении возраста 56,5 лет для женщин и 61,5 года у мужчин, при наличии 14 лет стажа и 25,8 пенсионного коэффициента. Экономист объяснила, почему могут уменьшить пенсию

"Работающим пенсионерам такого увеличения страховой пенсии не происходит, однако размер назначенной пенсии подлежит увеличению за счет поступивших страховых взносов от работодателя или личных взносов пенсионера, являющегося индивидуальным предпринимателем", — поясняет Екатерина Туслякова, юрист Европейской Юридической Службы.

Александр Жалнин добавляет, что пенсии работающих пенсионеров не индексируются с 2016 года. Вместо этого официально трудоустроенные пенсионеры получают ежегодный перерасчет на основе накопленных пенсионных коэффициентов за прошедший год.

Эксперт поясняет, что размер прибавки зависит от года выхода на пенсию и заработной платы, полученной в прошлом году. При этом за год можно учесть только 3 пенсионных балла, а их номинал определяется моментом выхода на пенсию.

"Например, человек, вышедший на пенсию в 2020 году и накопивший в 2022 году максимальное количество баллов, 1 августа 2023 года получит прибавку в 279 рублей. Перерасчет пенсии работающим пенсионерам осуществляется автоматически и в беззаявительном порядке", — говорит юрист.

Размеры выплат

Размер подлежащей выплате гражданину пенсии устанавливается по специальной формуле:

"страховая пенсия = (количество пенсионных коэффициентов х стоимость одного коэффициента) + фиксированная часть".

Фиксированная часть в 2023 году составляет 7 567, 33 руб.

При расчете пенсии могут учитываться и иные виды социально значимой деятельности, осуществляемой гражданином, в частности:

уход за инвалидом или престарелым гражданином;

служба в армии по призыву;

несение военной службы по контракту или приравненной к ней;

осуществление оперативно-розыскной деятельности;

проживание с мужем или женой, проходившими военную службу по контракту — коэффициенты начисляются не более, чем за 5 лет в сумме;

проживание с мужем или женой, направленными работать за границу — коэффициенты начисляются не более чем за 5 лет в сумме;

отстранение от работы или содержание под стражей при условии неправомерного привлечения к ответственности.

При отсутствии пенсионных коэффициентов лицу может быть назначена социальная пенсия через 5 лет после выхода на пенсию по старости.

В случае с доплатами к пенсии их размер определяется соответствующими нормативными актами. Так, федеральная социальная доплата выплачивается территориальными органами СФР, а региональная — органами социальной защиты субъекта РФ. Стало известно, кто сможет открыть новый вклад для малообеспеченных

Как получить

Узнать о том, какие выплаты, субсидии и льготы положены в конкретном регионе можно на портале госуслуг, либо в центрах социального обслуживания граждан. Так, с апреля 2023 года новая выплата появилась у жителей Подмосковья. Теперь семьи гражданских лиц, чьи близкие погибли при выполнение трудовых работ по восстановлению Херсонской и Запорожской областей, могут обратиться за получением 3-х миллионов рублей", — говорит Игорь Ветров, основатель "Адвокатского бюро Ветров".

Куда обращаться

Необходимо обратиться с заявлением в отделение СФР по месту постоянной или временной регистрации, либо через портал госуслуг, либо через МФЦ и уточнить, какие именно меры государственной поддержки положены и что нужно для их получения.

Необходимые документы

Помимо заявления на назначение пенсии, Антон Лабазнов говорит, что могут потребоваться следующие документы:

трудовая книжка и трудовые договоры, справки, выписки из приказов, лицевые счета и ведомости на выдачу заработной платы;

справки из службы занятости;

архивные справки;

военный билет;

документы об образовании;

документы, подтверждающие предпринимательскую деятельность (при ее осуществлении);

свидетельство о браке;

свидетельство о рождении детей;

документы о заработке за любые 5 лет подряд до 1 января 2002 года.

Сроки

Заявление на назначение выплат рассматривается в течение 10 рабочих дней. В случае его направления посредством сайта госуслуг, в личный кабинет придет уведомление о результатах рассмотрения. Антон Лабазнов поясняет, что в остальных случаях будет предоставлен письменный ответ (личное вручение, направление почтой). При положительном решении вопроса выплаты начнут начисляться со следующего месяца способом, избранным самим заявителем (получение через Почту России, зачисление на банковскую карту). Пенсия для Ивана: парадоксы накопления в России

Индексация пенсий

Решение об индексации выплат принимается на федеральном уровне. Так, страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексированы в 2023 году на 4,8 %, стоимость одного пенсионного коэффициента составляет 123,77 руб., размер фиксированной выплаты к страховой пенсии — 7 567,33 рубля.

Социальные пенсии проиндексированы на 3,3% с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера в РФ за прошедший год.

Индексации подлежат социальные пенсии по старости, выплаты по инвалидности, пенсии по потере кормильца и пенсии детям-сиротам, финансируемые из средств федерального бюджета.

Налоги на пенсии и налоговые льготы

По словам Антона Лабазнова, в соответствии с действующим законодательством пенсия не является налогооблагаемым доходом, следовательно, какие-либо суммы в пользу государства с нее не уплачиваются.

Кроме того, пенсионерам полагается несколько видов налоговых льгот, которыми они вправе воспользоваться:

имущественный налоговый вычет при покупке или строительстве жилья, а также при покупке земельного участка под строительство жилья;

льгота по уплате транспортного налога (устанавливается по усмотрению регионов, например, в Москве льготы предоставляются не всем пенсионерам, а относящимся к некоторым категориям, например, чернобыльцам, Героям Советского Союза или Российской Федерации и др.; в Костромской области действует скидка 50 % на уплату налога в отношении автомобилей малой мощности);

льгота по уплате налога на имущество (пенсионеры освобождаются от уплаты налога на один объект недвижимости каждого из видов, предусмотренных законодательством, например, на одну квартиру, на один дом, на одну комнату и т.д.);

льгота по уплате земельного налога (федеральным законодательством установлено освобождение от налогообложения земельных участков площадью до 6 соток включительно, однако регионами данная льгота может быть расширена, например, в Санкт-Петербурге от уплаты земельного налога освобождаются пенсионеры, владеющие участком площадью до 25 соток).

Кроме того, как отмечает Антон Лабазнов, пенсионеры не уплачивают пошлину при обращении к мировому судье или в районный суд по вопросам, связанным с пенсией, а также в случаях превышения цены иска 1 млн рублей.

Выплаты пенсионерам в Москве и регионах

В Москве наряду с осуществлением выплат, заложенных на федеральном уровне, разработана система региональных мер поддержки население пенсионного и предпенсионного возраста.

Предусмотрена социальная доплата к пенсии до уровня прожиточного минимума. Правительство Москвы установило социальную доплату в отношении всех пенсионеров, обеспечиваемых за счет средств федерального бюджета.

Кроме того, предусмотрены доплаты до величины так называемого городского социального стандарта. Это дополнительная компенсационная выплата, гарантирующая каждому пенсионеру законодательно установленный уровень городского социального стандарта в размере 23 313 рублей (по состоянию на 2023 год).

"Такой мерой социальной поддержки пользуются неработающие пенсионеры, проживающие в Москве более 10 лет (в общей сложности), а также отдельные категории работающих пенсионеров:

работники государственных и муниципальных учреждений в области здравоохранения, образования, культуры, спорта и др.;

работники отделов ЗАГС, центров занятости населения;

гардеробщики государственных и муниципальных учреждений;

работники, задействованные в сфере ЖКХ;

нетрудоспособные граждане, имеющие третью группу инвалидности вследствие ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС).

При условии, что заработная плата таких лиц не превышает 20 000 рублей в месяц", — поясняет Антон Лабазнов.

Вне зависимости от уровня дохода и заработной платы данную меру поддержки в обязательном порядке получают работающие ветераны войны, инвалиды первой и второй групп.

Особый правовой статус, по словам юриста, имеет группа самозанятых пенсионеров. В соответствии с положениями законодательства г. Москвы, они не относятся к числу работающих, в связи с чем могут претендовать на получение социальных доплат наравне с неработающими пенсионерами. "Почта России" получит исключительное право на доставку пенсий наличными

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