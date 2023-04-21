В Германии рассказали, когда будет решен вопрос о вступлении Украины в НАТО
В правительстве ФРГ заявили, что вопрос вступления Украины в НАТО будет решен не скоро
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БЕРЛИН, 21 апр — ПРАЙМ. Вопрос о присоединении Украины к НАТО обсуждается, но не стоит на текущей повестке, рассказала официальный представитель правительства ФРГ Кристиане Хоффманн.
Ранее Йенс Столтенберг заявил, что все партнеры по НАТО ободряют присоединение Украины к альянсу.
При этом министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщал, что эта тема не будет затрагиваться во время предстоящей встречи в Рамштайне, так же как и вступление Украины в Евросоюз, напомнила Хоффманн.
По словам министра, для принятия подобных решений необходимо дождаться подходящего момента, который наступит после завершения украинского конфликта. Такие вопросы не должны решаться из "чувства солидарности", подчеркнул Писториус.
https://1prime.ru/News/20230421/840440055.html
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