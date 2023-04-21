МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Великобритания была и остается вечным врагом России, написал у себя в телеграм-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. СМИ: первая леди Британии потеряла более 60 миллионов долларов за день

Политик назвал веру "британских дегенератов" в их исключительность великолепной, напоминая о введенных санкциях против российских судей. Лондон свято верит, что из-за такого наказания чиновники в РФ станут биться в истерике, отметил зампред.

По его словам, Британия оказалась в ситуации, когда устаревшая форма "вырождающейся монархии" вступает в конфликт с "глумливым содержанием" в лице Бориса Джонсона, Терезы Мей и Риши Сунака, создавая "весьма причудливых тварей".

Он подчеркнул, что ситуация не изменится до тех пор, пока "наглый и противно-сырой остров" не утонет под волной, созданной российским оружием.