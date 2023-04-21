Льготы на проезд — мера социальной поддержки от государства для некоторых категорий граждан. Какие преференции положены пенсионерам, ветеранам труда, школьникам и студентам, кто может бесплатно ездить на общественном транспорте, пригородных электричках, поездах дальнего следования и маршрутных такси, как и где оформляются льготы, — в материале агентства "Прайм". Льготы пенсионерам в России 2023: какие положены и как оформить

Льготы на проезд в общественном транспорте

Право на льготный проезд как на федеральном, так и региональном уровнях устанавливается не только в зависимости от категории лиц, к которой относится гражданин, но и от вида общественного транспорта. Узнать, какие именно льготы положены в конкретном случае и как их получить, можно в территориальном отделении органа социальной защиты или на официальном сайте "Госуслуги".

Регулирующие законы

Единого нормативного акта, устанавливающего все доступные льготы на проезд в общественном транспорте для всех категорий населения, нет.

По словам Александра Жалнина, руководителя гражданской практики юридической компании "Гебель и партнеры", отдельные положения, регулирующие этот вопрос, закреплены в нормативных актах федерального, регионального и местного уровней.

К основным законам, определяющим льготы на федеральном уровне, можно отнести:

ФЗ "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта";

ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа…";

ФЗ "О государственной социальной помощи";

ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей".

На региональном и местном уровнях могут приниматься собственные нормативные правовые акты. Например, в российской столице предоставление льгот на проезд в общественном транспорте регулируется законом г. Москвы № 60, постановлениями правительства Москвы № 515-ПП от 18.08.2016 г., № 637-ПП от 03.07.2018 г. Эксперт рассказал, как будет востребован бесплатный проезд для электрокаров

Размер льгот и кому положены

Право на льготный проезд при определенных условиях предоставляется, как правило, детям, студентам, пенсионерам, инвалидам, родителям детей-инвалидов, родителям в многодетной семье и подобным категориям граждан.

Пенсионеры

Пенсионерам льготы на проезд в общественном транспорте назначаются на региональном и местном уровнях.

Юрист Европейской юридической службы Ильдар Макешов уточняет, что, например, в Москве льготы для пенсионеров и инвалидов установлены региональным законом от 03.11.2004 года № 70. Так, в столице пенсионеры и инвалиды, являющиеся пенсионерами, имеют право на бесплатный проезд на городском пассажирском транспорте (кроме такси и маршрутного такси). Кроме того, пенсионерам г. Москвы предоставлено право на бесплатный проезд на Малом кольце Московской железной дороги и вне его — на железнодорожном транспорте общего пользования в пригородном сообщении, а также на участках межсубъектных маршрутов регулярных перевозок железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на Московских центральных диаметрах. Россиянам напомнили о "неочевидных" льготах от государства

Неработающим пенсионерам также возмещаются расходы на проезд железнодорожным транспортом к месту лечения и обратно (ч. 13 ст. 8 закона г. Москвы № 70; пп. 1.1 п. 1 постановления правительства Москвы № 637-ПП; п. 3 приложения к постановлению № 637-ПП; п. п. 1.1, 2.1 постановления правительства Москвы № 515-ПП; п. 3 приложения 1 к постановлению № 515-ПП).

Также пенсионерам, получающим страховую пенсию по старости или по инвалидности, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, компенсируются расходы на оплату стоимости проезда по территории РФ к месту отдыха и обратно один раз в два года.

При следовании к месту отдыха за пределы территории РФ компенсация производится до ближайших к месту пересечения государственной границы железнодорожной станции, аэропорта, морского (речного) порта, автовокзала, автостанции. Для получения компенсации представляется копия заграничного паспорта с отметкой пограничного органа ФСБ России о месте пересечения госграницы.

Компенсация проезда воздушным транспортом международного сообщения производится при представлении выданного авиакомпанией документа о стоимости проезда в пределах территории РФ, рассчитанной в установленном порядке (п. 10(1) Правил, утв. постановлением правительства РФ от 01.04.2005 года № 176). Названы налоги, которые не должны платить пенсионеры

Кроме того, по словам эксперта, в Москве существуют также льготы на проезд для людей предпенсионного возраста. Москвичи, достигшие возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, имеющие страховой стаж, необходимый для назначения страховой пенсии по старости, либо звание "Ветеран труда" или "Ветеран военной службы", которым в установленном порядке присвоен статус в целях предоставления им дополнительных мер социальной поддержки, получают право на бесплатный проезд в соответствии с законом г. Москвы от 26.09.2018 года № 19 и постановлением правительства Москвы от 29.12.2018 года № 1713-ПП и в Порядке, утв. постановлением правительства Москвы № 1713-ПП):

на транспорте общего пользования в городском сообщении, включая метрополитен (кроме такси);

на Малом кольце Московской железной дороги (Московском центральном кольце);

на железнодорожном транспорте общего пользования в пригородном сообщении вне Малого кольца Московской железной дороги (Московского центрального кольца).

Инвалиды

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"Остальные льготы устанавливаются региональным и местным законодательством. В большинстве городов, в частности, в Москве, инвалиды передвигаются на общественном транспорте бесплатно", — рассказывает Александр Жалнин.

Ильдар Макешов уточняет, что право на бесплатный проезд в г. Москве на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси и маршрутного такси) имеют также (ч. 3 ст. 30 закона г. Москвы № 60):

родители (опекуны, попечители) детей-инвалидов;

лица, сопровождающие ребенка-инвалида;

один из родителей инвалида с детства в возрасте до 23 лет, обучающегося в образовательном учреждении.

Ветераны труда

Основная часть льгот, в том числе и на бесплатный проезд, лицам, имеющим звание "Ветеран труда", устанавливается на региональном уровне. Юрист перечислил льготы, которые пенсионеры теряют при переезде

"Например, в Москве ветераны труда вправе бесплатно передвигаться на городском общественном транспорте и в пригородных электричках. Однако в некоторых городах вовсе не предусмотрено льгот и скидок на проезд в транспорте общего пользования для ветеранов труда", — отмечает Александр Жалнин.

Школьники и студенты

Школьникам и студентам льготы на проезд в общественном транспорте предоставляются только на местном уровне по усмотрению властей. Размер и особенности льгот зависит от региона.

"Льгота может предоставляться как в виде скидки на каждый проезд, так и в качестве проездного с фиксированной стоимостью без ограничения по количеству поездок. Например, в Москве социальная карта учащегося или студента на 30 дней с правом проезда в наземном общественном транспорте стоит 300 рублей. Также с 1 сентября по 15 июня учащиеся получают скидку в размере 50% на проезд в пригородном железнодорожном транспорте. Официально трудоустроенным студентам, обучающимся в вузах заочно, один раз в учебном году работодатель оплачивает проезд до образовательной организации и обратно", — говорит Александр Жалнин.

Дети

При проезде в городском или пригородном автобусе пассажир вправе провозить с собой бесплатно детей не старше 7 лет без предоставления отдельных мест (например, на коленях или на руках). При необходимости предоставления детям отдельных мест можно провезти двух детей не старше 12 лет по детскому тарифу, размер которого составляет не более 50% стоимости проезда. Юрист рассказала, какие льготы положены мобилизованным

"В междугородном автобусе согласно ч. 2 ст. 1, ч. 1, 2 ст. 21 Устава автомобильного транспорта (федеральный закон от 08.11.2007 года № 259-ФЗ) можно перевозить с собой бесплатно одного ребенка в возрасте не старше пяти лет также без предоставления отдельного места для сидения. Принудительная высадка из автобуса, трамвая или троллейбуса ребенка до 16 лет, не подтвердившего оплату проезда либо право на бесплатный (льготный) проезд и следующего без сопровождения совершеннолетнего лица, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влечет административную ответственность (ч. 2.1 ст. 11.33 КоАП РФ). Также, например, при проезде в поезде пригородного сообщения пассажир может провозить бесплатно детей в возрасте не старше семи лет (ч. 7 ст. 83 Устава железнодорожного транспорта РФ)", — рассказывает Ильдар Макешов.

По словам юриста, в Москве детям, не достигшим семи лет, предоставляется бесплатный проезд в городском пассажирском транспорте, на Малом кольце Московской железной дороги и участках межсубъектных маршрутов регулярных перевозок железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на Московских центральных диаметрах.

Дети в возрасте от пяти до семи лет также имеют право на бесплатный проезд на межсубъектных маршрутах регулярных перевозок железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, проходящих по территории Москвы и Московской области (п. 1 ч. 1 ст. 26 закона г. Москвы от 23.11.2005 года № 60; п. 2.1 постановления правительства Москвы от 18.08.2016 года №515-ПП; п. 1(2) постановления правительства Москвы от 03.07.2018 года № 637-ПП).

В поездах международного сообщения формирования АО "ФПК" в сообщении Восток — Запад (EWT) можно провезти с собой бесплатно одного ребенка в возрасте до 4 лет, если он не занимает отдельного места. На ребенка в возрасте от 4 до 12 лет действует детский тариф, дающий скидку 50% (п. 4.3 Особых условий, утв. ОАО "ФПК" 19.09.2018 года, приложение №2 Особых условий). Социальные выплаты москвичам проиндексируют на десять процентов

Согласно п.2, п.3 распоряжения ОАО "РЖД" от 07.02.2023 года № 250/р при приобретении билетов на детей в возрасте от 10 до 17 лет применяется понижающий коэффициент 0,5 к тарифам на проезд в двухэтажных пассажирских вагонах с четырехместными купе в пассажирских и скорых поездах (включая фирменные) на уровне установленных тарифов на перевозку взрослого пассажира в плацкартных вагонах пассажирских и скорых поездов (включая фирменные).

"Отдельные льготы предусмотрены для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые имеют право на бесплатный проезд в городском и пригородном транспорте. Также детям-сиротам оплачивается проезд к месту учебы, лечения или отдыха и обратно", — уточняет Александр Жалнин.

Какие льготы и особенности есть для разных видов транспорта

Льготы могут предоставляться на проезд в общественном транспорте, законодательно они не распространяются на частных перевозчиков.

Автобус

Право на льготный проезд на городских, пригородных автобусах имеют следующие категории граждан:

Герои Советского Союза и России;

Кавалеры ордена Славы;

полные кавалеры ордена "За службу Родине";

Герои Социалистического Труда.

Они также могут бесплатно проехать в пригородном автобусе в другой город и обратно один (два) раза в год.

Подобные льготы в некоторых регионах есть и для тех, кто имеет удостоверение ветерана труда, войны, тружеников тыла, репрессированных.

Электричка Одиноким пенсионерам рассказали, какие льготы им положены

На проезд в пригородных электричках существуют федеральные и региональные преференции. Бесплатно на федеральном уровне имеют право ездить инвалиды и их сопровождающие, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, герои СССР и России и некоторые другие социальные льготники. Региональные законы позволяют пользоваться бесплатным проездом на электропоездах также ветеранам труда, почетным донорам, пенсионерам, предпенсионерам, точный список можно узнать на региональном портале администрации.

Метро

Так как метро относится к общественному транспорту, на него распространяются такие же льготы, как и на другие виды этого транспорта. Преференции регулируются региональными, муниципальными и федеральными законодательными актами.

Маршрутка

Льготный проезд в маршрутном такси есть не во всех регионах и только в том случае, если они не принадлежат частной компании. Например, в Санкт-Петербурге льготники всех категорий ездят за полную плату, а в Москве вместо маршруток теперь ходят микроавтобусы, на которые распространяются все преференции, положенные для общественного транспорта. Пенсионерам объяснили, как получить дополнительные деньги от государства

Поезд

На поездах дальнего или междугороднего следования со скидкой могут ездить дети до 5 лет. Героям СССР и РФ положен бесплатный проезд два раза в год по личным причинам и один раз к месту лечения и обратно. На лечение и обратно по льготному билету могут также съездить ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, инвалиды войны, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда", инвалиды и их сопровождающие, пострадавшие от радиации и члены семей умерших или погибших инвалидов войны.

Как оформить льготы на проезд

Порядок оформления льготы зависит от категории, к которой относится гражданин и вида общественного транспорта.

Куда обращаться

Бесплатный проезд или скидка на билет на электричку обычно предоставляется непосредственно в кассе вокзала. Для этого нужно предъявить документ, подтверждающий право на льготу — студенческий билет, пенсионное удостоверение и т.д.

"В некоторых городах, в том числе в Москве, предусмотрено оформление специальной социальной карты. Как правило, их выдачей занимаются МФЦ или иные муниципальные учреждения", — объясняет Александр Жалнин. "СберТройка" стала доступна для 30 миллионов жителей регионов

Необходимые документы

Перечень необходимых документов зависит от того, какая именно льгота и для кого оформляется, но в общий пакет входят: заявление, паспорт, фотографии и документ, подтверждающий право на соответствующую льготу. Срок изготовления социальной карты обычно не превышает 30 дней.

По словам Александра Жалнина, после получения льготного проездного его нужно активировать — пополнить и совершить поездку.

Следует помнить, что действие социальной карты ограничено сроком на который предоставлена льгота. По этой причине периодически нужно подтверждать свое право — раз в полгода — год.