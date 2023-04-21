МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать методологию финансирования крупных научно-технических программ государственного значения, сообщается на сайте Кремля. Глава "Росатома" поддержал идею освобождения молодых ученых от НДФЛ

"Правительству Российской Федерации… разработать методологию финансирования крупных научно-технических программ и проектов, имеющих важнейшее государственное значение, предусмотрев поэтапный отбор лучших предложений и осуществление независимой экспертизы на всех стадиях их реализации – от проведения научных исследований до создания конкретных технологий и организации выпуска продукции с использованием таких технологий", — говорится в перечне поручений.

Срок исполнения – 15 октября 2023 года, ответственный — премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Глава государства также поручил предусмотреть приоритетное финансирование исследований, связанных с реализацией стратегических инициатив в научно-технологической сфере.

"Предусмотреть в приоритетном порядке финансирование научных исследований, тематика которых непосредственно связана с реализацией стратегических инициатив президента РФ в научно-технологической сфере и которые имеют критическое значение для обеспечения технологического суверенитета РФ. При необходимости внести изменения в нормативные правовые акты Российской Федерации в части, касающейся уточнения требований к формированию государственного задания на выполнение работ по проведению научных исследований",- говорится в сообщении.

Доклад поручено предоставить до 10 июля. Ответственными назначены Михаил Мишустин и академик РАН Геннадий Красников.

Наконец, президент поручил до 30 апреля определить объемы средств для Российского научного фонда (РНФ) на отбор научных программ, опытно-конструкторских и технологических проектов, говорится в сообщении.

"Правительству Российской Федерации совместно с Российским научным фондом определить объемы бюджетных ассигнований федерального бюджета, выделяемых для предоставления в качестве имущественного взноса Российской Федерации Российскому научному фонду в целях проведения конкурсного отбора научных (научно-технических) программ и проектов, предусматривающих выполнение опытно-конструкторских и технологических работ (опытно-конструкторских разработок)", — сообщается в перечне поручений.

Соответствующий доклад должен быть представлен до 30 апреля, ответственные — Михаил Мишустин и гендиректор РНФ Александр Хлунов.