МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Кабмин РФ одобрил законопроект по расширению внесудебной процедуры банкротства граждан, сообщила в пятницу пресс-служба Минэкономразвития. Мишустин рассказал о расширенном механизме внесудебного банкротства

Соответствующий законопроект был рассмотрен на заседании правительства в пятницу.

"Сегодня на заседании правительства был поддержан законопроект по расширению внесудебной процедуры банкротства граждан", — говорится в сообщении министерства.

Как пояснил первый заместитель министра экономического развития Илья Торосов, законопроект позволит воспользоваться процедурой внесудебного банкротства гражданам, если после предъявления исполнительного листа прошло больше одного года. "Это касается граждан, у которых единственным доходом является пенсия, и у них отсутствует имущество, на которое можно обратить взыскание, либо они являются получателями ежемесячного пособия в связи с рождение ребенка", — пояснил он.

По его словам, право на процедуру внесудебного банкротства получат также и граждане, в отношении которых исполнительное производство ведется семь или более лет. Кроме того, законопроектом предлагается поднять порог внесудебного банкротства — с 500 тысяч до 1 миллиона рублей, а минимальный — понизить с 50 до 25 тысяч рублей.

Россия в 2020 году упростила систему банкротства граждан, предоставив физлицам и индивидуальным предпринимателям возможность бесплатно подать в МФЦ заявление о признании их банкротами во внесудебном порядке. Размер их денежных обязательств должен быть не менее 50 тысяч рублей и не более 500 тысяч рублей. Эта система позволяет гражданам пройти процедуру банкротства без участия суда и финансового управляющего.

Расширить существующий механизм в прошлом году предложил министр экономического развития Максим Решетников, соответствующие поручения впоследствии дал президент РФ Владимир Путин.