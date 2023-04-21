МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Вопрос о членстве Финляндии в НАТО не был вынесен на референдум, потому что большинство граждан выступали против вхождения в альянс, заявил финский политолог, доцент Хельсинкского университета Йохан Бекман. Финляндии выпала "черная метка": Россия отняла у нее то, что дороже денег

"Нам, конечно, не дали референдума никакого… Почему не дали референдума, понятно — потому что большинство финнов против. Со стороны России нет никаких угроз против Финляндии, абсолютно никаких. Это признают все в Финляндии, что со стороны России ничего отрицательного нет, и в прошлом году тоже ничего не было. Все тихо, спокойно на границе нашей, и в самой Финляндии тоже", — сказал он во время круглого стола, проходившего в пресс-центре МИА "Россия сегодня".

По словам Бекмана, власти Финляндии приняли решение о вступлении в НАТО второпях, основываясь лишь на соцопросах, которые якобы показывали положительное отношение граждан к такому шагу, и при старом составе парламента, так как были опасения, что новый может не проголосовать за это решение.

"Накануне парламентских выборов все дебаты про НАТО были запрещены. Наши журналисты говорили, что мы не можем обсуждать НАТО, потому что все наши партии уже согласны", — утверждает политолог.

Кроме того, как подчеркивает Бекман, перед вступлением в НАТО на Финляндию обрушился поток антироссийской пропаганды, закончившийся, как только решение о вхождении в альянс было принято.

"То, что сейчас происходит в Финляндии, — в это трудно поверить. НАТО чувствует себя настоящим хозяином Финляндии, и это чувствуется везде — в прессе, по телевидению, в политике… НАТО — как бог для прессы и журналистов. Они вели агрессивную, беспрецедентную антироссийскую пропаганду последний год, что просто в истории такого нет. В результате наш народ в военном психозе. Но сразу, как Финляндия попала в НАТО, уже нет никакой пропаганды, даже опубликовали какую-то критику против НАТО. Но до этого никакой критики не было", — рассказывает он.

Наконец, Бекман считает, что Финляндия сильно пострадала от разрыва связей с Россией, в том числе экономически.

"У нас рост электроэнергии до десяти раз, или по крайней мере в несколько раз. Рост продуктов, все цены выросли очень сильно. И конечно, народ в панике, и вся жизнь финнов сосредоточена на выживании в новых экономических условиях… Восточная Финляндия очень сильно теряет клиентов, бизнес банкротится, потому что пропали русские туристы. Никто не может понять, почему это происходит, русские туристы — это же мирные люди, мирное явление, абсолютно нормальное и положительное явление между нашими странами. С русскими туристами никогда ничего отрицательного не было, никаких отрицательных новостей. И вдруг решили все это закрыть. Естественно, это диктат Брюсселя, и там вдруг стали говорить в таком же тоне, как нацисты говорили, что русские не имеют права гулять по городам Европы", — заявил он.

В мае 2022 года на фоне украинского конфликта Финляндия и Швеция передали руководству НАТО заявки на вступление в альянс, ратификация финской заявки остальными членами блока завершилась в ночь на 31 марта 2023 года.