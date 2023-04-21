МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. США предоставили четырем европейским странам список товаров двойного назначения, которые Россия якобы пытается купить в обход санкций, сообщает газета Financial Times. В Совфеде оценили позицию европейцев в отношении новых санкций

"США предупредили четыре европейские страны о методах, которые Россия использует для обхода санкций, и предоставили им подробный список дорогостоящих товаров двойного назначения, которые она пытается приобрести", — говорится в сообщении.

Согласно данным издания, замминистра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Нельсон посетил Швейцарию, Австрию, Италию и Германию, чтобы показать им, как Россия якобы пытается восстановить разрушенные цепочки поставок.

Как отмечает газета, в список товаров, в которых Россия якобы заинтересована, вошли оптические товары, полупроводниковые преобразователи, оборудование для измерения напряжения и мощности, а также программируемые пользователем вентильные матрицы, однако США не уточнили, для какой именно цели РФ нужны эти товары.

Ранее спецпредставитель ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан заявлял, что Брюссел проверяет рост экспорта в соседние с Россией страны из-за подозрений в обходе санкций. По его словам, большой рост экспорта в страны недалеко от России вызывает подозрения, что товары, экспортируемые в эти страны, затем якобы могут перенаправляться в РФ.