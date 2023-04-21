РИМ, 21 апр — ПРАЙМ. Власти Италии заморозили имущество сына экс-губернатора Красноярского края Александра Усса Артема, в конце марта сбежавшего из-под домашнего ареста и вернувшегося в Россию, пишет газета Corriere della Sera. Посол России в Риме оценил санкционные действия Италии

По сообщению издания, у россиянина изъяли 40% капитала компании Luxury Sardinia, которая, согласно регистрационным документам, работает в сфере строительства. Также в распоряжении фигурирует небольшая вилла под Миланом, где Усс отбывал домашний арест, и средства в размере 160 тысяч евро, которые лежат на счету в одном из сардинских банков.

Глава Минфина Италии Джанкарло Джорджетти, как отмечается, подписал указ о замораживании активов российского предпринимателя в соответствии с законом 2007 года о предотвращении и подавлении "финансирования терроризма и деятельности стран, угрожающих международному миру и безопасности".

Ранее 17 октября 2022 года Усса-младшего задержали по американскому ордеру на арест в миланском международном аэропорту Мальпенса, откуда он собирался вылететь в Турцию. Апелляционный суд Милана 21 марта одобрил экстрадицию российского бизнесмена в США, но 29 марта тот скрылся в неизвестном направлении. 4 апреля Усс сообщил РИА Новости, что вынужденно совершил побег из-под домашнего ареста в Италии из-за неверия в объективность местного правосудия.