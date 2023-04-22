ПАРИЖ, 22 апр — ПРАЙМ. Объединение работников энергетики при ведущем профсоюзе Франции "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) пригрозило оставить без света Каннский фестиваль, Гран-при Монако и турнир "Ролан Гаррос" из-за пенсионной реформы. Рейтинг французского ресторана рухнул после визита Макрона, сообщили СМИ

"Макрон обещал 100 дней на умиротворение, мы обещаем ему 100 дней действий и гнева!… В мае делайте, что хотите! Каннский фестиваль, Гран-при Монако, "Ролан-Гаррос", Авиньонский фестиваль могут пройти в темноте", — говорится в заявлении объединения.

По словам экономиста Анна Крети, у CGT действительно есть "технические средства", чтобы отключить свет во время проведения Каннского фестиваля.

Ранее 14 апреля Конституционный совет Франции одобрил ключевую статью законопроекта о пенсионной реформе, предполагающую постепенное повышение пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет к 2030 году, в ночь на 16 апреля президент Франции Эммануэль Макрон подписал закон, документ был опубликован в официальном журнале. После объявления решения Конституционного совета французские профсоюзы отказались от встречи с Макроном и призвали устроить 1 мая "исключительную и народную" протестную акцию.