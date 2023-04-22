МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Евросоюз планирует ввести запрет на транзит ряда товаров через территорию РФ в рамках нового, одиннадцатого, пакета санкций против России, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. Страны G7 продолжат блокировать обход санкций Россией

Евросоюз с февраля 2022 года ввел 10 пакетов различных санкций в отношении России из-за специальной военной операции на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

"Запрет на транзит будет распространяться на многочисленные технологии и другие товары, в том числе на несколько типов транспортных средств, но, по словам людей, знакомых с предложениями, запрет на транзит через территорию России будет распространяться не на все товары", — говорится в сообщении агентства. Отмечается, что запрет станет частью нового пакета санкций против РФ.

По данным источников агентства, новый пакет санкций "вряд ли будет направлен" против госкорпорации "Росатом", так как в ЕС нет консенсуса по этому вопросу.

В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.