Spiegel: вводя санкции, Запад допустил много ошибок, которыми воспользовалась Россия
МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Вводя многочисленные санкции, Запад недооценил Россию и совершил множество ошибок, которыми умело воспользовалась Москва, заявил в интервью журналу Spiegel директор Австрийского института экономических исследований Габриэль Фельбермайер.
Провал санкционной политики Запада, по его мнению, произошел по двум причинам. Главная из них заключается в том, что санкции поддержали гораздо меньше стран, чем на то рассчитывали США и Евросоюз.
"Главная проблема в том, что число стран, присоединившихся к санкциям, осталось весьма ограниченным. Это — государства ЕС, а также США, Канада и Мексика, Япония и Южная Корея, Австралия, Новая Зеландия и Великобритания. Швейцария тоже участвует, но это наш последний заряд — больше желающих нет. В глобальной сети цепочек создания прибавочной стоимости это — проблема", — сказал Фельбермайер.
Также он отметил, что сегодня многие западные компании работают в во всем мире, и поскольку за пределами Северной Америки и Европы к санкциям присоединились лишь немногие страны, возникло "немало путей, по которым и сегодня западные товары и технологии могут попасть в Россию, несмотря на то, что из самой Европы они в Россию напрямую уже не экспортируются".
По словам Фельбермайера, ожидалось, например, что без западных запчастей российская гражданской авиация быстро придет в упадок, но этого не произошло.
"Для меня это явное доказательство того, что на мировых рынках есть достаточно запчастей, в том числе для самолетов Boeing и Airbus, на торговлю которыми Запад может оказать лишь ограниченное влияние. У концерна Airbus есть заводы и в Китае. По таможенным данным мы видим, что торговля между Китаем и Россией в целом сильно выросла", — пояснил экономист.
Вторая причина провала санкций, как он считает, состоит в том, что под ограничения не попали многие важные товары.
"Мы исключили из санкционного режима большие группы товаров. Было глупостью сделать это и в отношении вещей, через которые можно было бы давить на Россию самым жестоким образом. Я имею в виду, например, фармацевтику, лекарства. Можно, конечно, аргументировать, что необходимо было сделать исключение для медицинских продуктов по гуманитарным соображениям. Но, согласитесь, политическое давление на Кремль было бы сильнее, если бы граждане России в своей повседневной жизни лишились лекарств, а не французского шампанского", — цинично отметил директор Австрийского института экономических исследований.
https://1prime.ru/News/20230423/840451395.html