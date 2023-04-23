МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Вводя многочисленные санкции, Запад недооценил Россию и совершил множество ошибок, которыми умело воспользовалась Москва, заявил в интервью журналу Spiegel директор Австрийского института экономических исследований Габриэль Фельбермайер. США выразили готовность ввести новые санкции против Китая

Провал санкционной политики Запада, по его мнению, произошел по двум причинам. Главная из них заключается в том, что санкции поддержали гораздо меньше стран, чем на то рассчитывали США и Евросоюз.

"Главная проблема в том, что число стран, присоединившихся к санкциям, осталось весьма ограниченным. Это — государства ЕС, а также США, Канада и Мексика, Япония и Южная Корея, Австралия, Новая Зеландия и Великобритания. Швейцария тоже участвует, но это наш последний заряд — больше желающих нет. В глобальной сети цепочек создания прибавочной стоимости это — проблема", — сказал Фельбермайер.

Также он отметил, что сегодня многие западные компании работают в во всем мире, и поскольку за пределами Северной Америки и Европы к санкциям присоединились лишь немногие страны, возникло "немало путей, по которым и сегодня западные товары и технологии могут попасть в Россию, несмотря на то, что из самой Европы они в Россию напрямую уже не экспортируются".

По словам Фельбермайера, ожидалось, например, что без западных запчастей российская гражданской авиация быстро придет в упадок, но этого не произошло.

"Для меня это явное доказательство того, что на мировых рынках есть достаточно запчастей, в том числе для самолетов Boeing и Airbus, на торговлю которыми Запад может оказать лишь ограниченное влияние. У концерна Airbus есть заводы и в Китае. По таможенным данным мы видим, что торговля между Китаем и Россией в целом сильно выросла", — пояснил экономист.

Вторая причина провала санкций, как он считает, состоит в том, что под ограничения не попали многие важные товары.

"Мы исключили из санкционного режима большие группы товаров. Было глупостью сделать это и в отношении вещей, через которые можно было бы давить на Россию самым жестоким образом. Я имею в виду, например, фармацевтику, лекарства. Можно, конечно, аргументировать, что необходимо было сделать исключение для медицинских продуктов по гуманитарным соображениям. Но, согласитесь, политическое давление на Кремль было бы сильнее, если бы граждане России в своей повседневной жизни лишились лекарств, а не французского шампанского", — цинично отметил директор Австрийского института экономических исследований.