МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Депутат Госдумы РФ Николай Борцов скончался в воскресенье 23 апреля.

Борцов являлся членом партии "Единая Россия". В текущем созыве ГД он возглавлял комитет по делам национальностей.

О смерти депутата сообщила пресс-служба фракции.

8 мая Борцову должно было исполниться 78 лет.