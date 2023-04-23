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Скончался депутат Госдумы Николай Борцов
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Депутат Госдумы РФ Николай Борцов скончался в воскресенье 23 апреля. Борцов являлся членом партии "Единая Россия". В текущем созыве ГД он возглавлял комитет по делам... ПРАЙМ, 23.04.2023
новости, россия, госдума
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Депутат Госдумы РФ Николай Борцов скончался в воскресенье 23 апреля.
Борцов являлся членом партии "Единая Россия". В текущем созыве ГД он возглавлял комитет по делам национальностей.
О смерти депутата сообщила пресс-служба фракции.
8 мая Борцову должно было исполниться 78 лет.