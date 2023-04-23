МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Пропавшее в Красном море прогулочное судно 30 minutes, экипаж которого состоит из трех россиян, по обновлённой информации, захватили пираты, заявила РИА Новости жена капитана яхты Надежда Расина. СМИ раскрыли местоположение яхты, связанной с ЧП на "Северных потоках"

"Лодку захватили пираты, бандиты. Эта информация поступила в Саудовскую Аравию как факт о захвате. Никаких подробностей нет", — отметила Расина.

Ранее Расина рассказала РИА Новости, что прогулочное судно пропало в Красном море, его поиски затягиваются. По ее данным, судно вышло из Саудовской Аравии почти неделю назад и к 19 апреля должно было прибыть в Джибути, но там не появилось, затерявшись в пространстве между Саудовской Аравией, Эритреей и Йеменом. Расина отметила, что уже обратилась в МИД РФ с просьбой содействовать в поисках россиян. По ее словам, владелец яхты объявил сигнал SOS, вся береговая линия Красного моря знает, что потерялось судно, однако у Эритреи нет ресурсов на то, чтобы посылать вертолеты и поисковые катера, а в Йемене тяжелая ситуация.