Пропавшее в Красном море судно с россиянами на борту захватили пираты
Пропавшую в Красном море прогулочную яхту 30 minutes с тремя россиянами на борту захватили пираты
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МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Пропавшее в Красном море прогулочное судно 30 minutes, экипаж которого состоит из трех россиян, по обновлённой информации, захватили пираты, заявила РИА Новости жена капитана яхты Надежда Расина.
"Лодку захватили пираты, бандиты. Эта информация поступила в Саудовскую Аравию как факт о захвате. Никаких подробностей нет", — отметила Расина.
Ранее Расина рассказала РИА Новости, что прогулочное судно пропало в Красном море, его поиски затягиваются. По ее данным, судно вышло из Саудовской Аравии почти неделю назад и к 19 апреля должно было прибыть в Джибути, но там не появилось, затерявшись в пространстве между Саудовской Аравией, Эритреей и Йеменом. Расина отметила, что уже обратилась в МИД РФ с просьбой содействовать в поисках россиян. По ее словам, владелец яхты объявил сигнал SOS, вся береговая линия Красного моря знает, что потерялось судно, однако у Эритреи нет ресурсов на то, чтобы посылать вертолеты и поисковые катера, а в Йемене тяжелая ситуация.
https://1prime.ru/News/20230423/840452967.html
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