ВАШИНГТОН, 23 апр — ПРАЙМ. Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что пожертвовал Украине сто миллионов долларов. Маск допустил появление полного автопилота в Tesla в 2023 году

"Я пожертвовал 100 миллионов долларов Украине, а сколько пожертвовали вы? (Кстати, мы отказались от денег министерства обороны)", — сказал он, отвечая на сообщение писателя Стивена Кинга в соцсети Twitter.

Ранее Кинг написал, что Маску "следует отдать на благотворительность" синюю галочку верификации Twitter-аккаунта писателя, порекомендовав фонд Сергея Притулы, который собирает пожертвования для Украины. Кинг отметил, что Маск мог бы "добавить еще немного", поскольку галочка стоит "всего восемь долларов".

В ноябре прошлого года соцсеть запустила обновленную подписку за 8 долларов в месяц с синим значком верификации — по замыслу руководства, им должны воспользоваться частные лица для сохранения своей галочки. В апреле многие известные люди лишились своих значков верификации. Маск рассказал, что он лично платит, чтобы сохранить синие галочки в Twitter-аккаунтах трех знаменитостей — актёра Уильяма Шетнера, писателя Стивена Кинга и баскетболиста Леброна Джеймса.

В конце октября минувшего года предприниматель Илон Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткое цензурирование, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает — не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов. Маск также предупреждал, что социальная сеть "будет делать много глупостей" в ближайшее время. В компании намереваются "сохранять то, что работает, и изменять то, что не работает".