Медведев: наличие бандеровцев в Войске Польском не повлияет на точность российских ракет
МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Поляки мечтают о возрождении Речи Посполитой, однако Польша останется враждебной для России страной "с кусками Украины или без нее", заявил зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.
По его словам, наличие бандеровцев в Войске Польском не повлияет на точность применения российских ракет.
Политик считает, что Польша вдохновляется старыми картами, но "имперские галлюцинации толкают польское общество в пучину тяжелых исторических ломок".
Варшава мечтает взять у Москвы геополитический реванш и заставить Россию бросить все силы на сдерживание "новой Речи Бандеросполитой", считает Медведев. Однако поляки не учли некоторых факторов, заявил зампред СБ.
"На дворе не середина XVII века. А Польша не ровня России и никогда ей не будет. Так уж Господь управил", — написал он в своем телеграм-канале.
Вместе с тем новое межгосударственное образование может сыграть на руку РФ, если превратится в "бешеную псину", начнет терроризировать своих европейских соседей репарационными претензиями и прибегнет к историческому реваншизму, заметил Медведев.
Тогда лидеры ЕС спохватятся и придут за помощью к России, добавил он.
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