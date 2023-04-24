МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Поляки мечтают о возрождении Речи Посполитой, однако Польша останется враждебной для России страной "с кусками Украины или без нее", заявил зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев. Медведев раскритиковал британских политиков

По его словам, наличие бандеровцев в Войске Польском не повлияет на точность применения российских ракет.

Политик считает, что Польша вдохновляется старыми картами, но "имперские галлюцинации толкают польское общество в пучину тяжелых исторических ломок".

Варшава мечтает взять у Москвы геополитический реванш и заставить Россию бросить все силы на сдерживание "новой Речи Бандеросполитой", считает Медведев. Однако поляки не учли некоторых факторов, заявил зампред СБ.

"На дворе не середина XVII века. А Польша не ровня России и никогда ей не будет. Так уж Господь управил", — написал он в своем телеграм-канале.

Вместе с тем новое межгосударственное образование может сыграть на руку РФ, если превратится в "бешеную псину", начнет терроризировать своих европейских соседей репарационными претензиями и прибегнет к историческому реваншизму, заметил Медведев.

Тогда лидеры ЕС спохватятся и придут за помощью к России, добавил он.