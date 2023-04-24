МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Выручка российских производителей ПО и операционных систем в 2022 году выросла в разы, сообщили опрошенные РИА Новости компании. По мнению аналитика MForum Analytics Алексея Бойко, это связано не только с уходом из страны Microsoft, но и ростом спроса на отечественное ПО, всего же, по словам эксперта, выручка отечественных компаний в данном сегменте может вырасти в 2-3 раза в этом году. В России за год увеличился спрос на IT-кадры

"Оценка доли рынка российского ПО — порядка 10-14% на конец 2022 года и порядка 20% или более — на конец 2023 года…. Можно ожидать продолжения в 2023 году существенного, в разы, роста выручки, на уровне в 2-3 раза от прошлогодней", — сказал Бойко.

По его словам, выручка российских компаний растет как из-за ухода с российского рынка компании Microsoft, так и из-за общей смены курса с использования зарубежного ПО на отечественное, которая стимулируется регуляторной деятельностью.

"Выручка "МойОфис" в минувшем 2022 году увеличилась в 3 раза по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составила 3,3 миллиарда рублей. Также мы наблюдаем трехкратный рост числа клиентов, приобретавших продукты "МойОфис" в течение года, при этом количество повторных сделок также значительно выросло", — приводит компания слова генерального директора Павла Калякина. Эксперт оценил, чем нейросети будут заниматься в будущем

Выручка ГК "Астра" в 2022 году выросла по группе более чем в 2,5 раза год к году и составила 6,5 миллиарда рублей против 2,4 миллиарда рублей в 2021 году. "Основной процент продаж в общем обороте приходится на флагманский продукт компании ОС Astra Linux как десктопной версии, так и серверной. Но и все остальные продукты из продуктового стека системного и инфраструктурного ПО "Астры" показали значительный рост, на их долю в общем объеме продаж пришлось более 18%", — отметили в компании.

Доходы еще одного российского производителя ПО "Ред Софт" за год выросли в 2,2 раза до 1,29 миллиарда рублей. "Спрос на разрабатываемое компанией российское ПО вырос многократно. Среди популярных у заказчиков продуктов "Ред Софт" – операционная система "Ред ОС", СУБД "Ред База Данных", "Ред Виртуализация" и другие. В 2022 году объем продаж системного программного обеспечения компании вырос в 4,61 раза по сравнению с предыдущим годом", — сообщили в компании.

Корпорация Microsoft 4 марта 2022 года объявила, что уходит с российского рынка, в частности, приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России из-за событий на Украине. Три месяца спустя агентство Bloomberg опубликовало сообщение Microsoft, в котором корпорация объявила о сокращении своей деятельности в РФ и 400 российских сотрудников организации. Однако Microsoft также подчеркнула, что продолжит выполнять существующие обязательства перед клиентами в России.