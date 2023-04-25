МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Запад оказался несправедлив к России, а также не готов к равноправному партнерству с ней, сказал замруководителя Совбеза Дмитрий Медведев. Медведев высказался об "имперских галлюцинациях" Польши

"Так называемый западный мир во многом оказался несправедлив к нашей стране и не готов к равноправному партнерству. Мы многократно просили наших бывших партнеров, теперь уже которых мы зачастую называем даже врагами, услышать наши обеспокоенности в сфере безопасности, образовавшиеся после кончины Советского Союза", — объяснил политик во время марафона "Знание".

Запад, по его словам, не услышал Россию и даже издевался над ней все годы, пытаясь ее ослабить, в том числе окружая ее новыми военными базами НАТО.

При этом, как подчеркнул Медведев, санкции на Россию особо не подействовали и не окажут фатального влияния. Новые ограничения, пояснил замруководителя Совбеза, преследуют лишь одну цель — продемонстрировать лояльность Соединенным Штатам.

Кроме того, как отметил политик, рост цен на мировом рынке продолжится — это связано с сокращением добычи и истощением ресурсов.

"Западные страны совершили колоссальную ошибку, когда попытались отрегулировать цены", — добавил он.