Выборы президента США может выиграть Маск, считает Медведев
Медведев считает, что победить на следующих выборах в США может Илон Маск
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МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Победу на выборах американского президента может одержать человек с большим авторитетом, сказал зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.
"Сейчас очень много говорят про того же самого Илона Маска — как о новом лице новых Соединенных Штатов. В ходе выборов президента США победу может одержать человек, который имеет авторитет куда больший, чем у того же (экс-президента Дональда. — Прим. ред) Трампа и тем более (нынешнего лидера США Джо. — Прим. ред.) Байдена. Тот же самый этот легендарный Илон", — заявил политик во время выступления на марафоне "Знание".
Выборы президента США состоятся осенью 2024 года.
https://1prime.ru/News/20230425/840466329.html
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