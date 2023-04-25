МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Победу на выборах американского президента может одержать человек с большим авторитетом, сказал зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. Илон Маск потерял более 12 миллиардов долларов за сутки

"Сейчас очень много говорят про того же самого Илона Маска — как о новом лице новых Соединенных Штатов. В ходе выборов президента США победу может одержать человек, который имеет авторитет куда больший, чем у того же (экс-президента Дональда. — Прим. ред) Трампа и тем более (нынешнего лидера США Джо. — Прим. ред.) Байдена. Тот же самый этот легендарный Илон", — заявил политик во время выступления на марафоне "Знание".

Выборы президента США состоятся осенью 2024 года.