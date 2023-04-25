МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Ситуация с выборами американского президента развивается по законам трагифарса, считает зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. Выборы президента США может выиграть Маск, считает Медведев

"Судя по кандидатурам тех, кто претендует на пост президента США, ситуация развивается сегодня по законам трагифарса, который грозит перейти в балаган. Полноценный балаган", — добавил он.

Мир, по его словам, сейчас видит окончательное разложение политической элиты в США: во главе страны находятся либо харизматичные и беспомощные дилетанты, либо немощные старики. А основная власть, как подчеркнул Медведев, находится у глубинного правительства.

"И это уже на самом деле не смешно. Это страшно", — добавил Медведев.