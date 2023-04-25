Медведев заявил, что Россия сражается с НАТО и призвал сделать все для победы
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МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Россия сражается с Североатлантическим альянсом, а не украинской армией, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.
"Сегодня нам противостоит не украинская армия, нам противостоит весь Североатлантический альянс. Это необъявленная или специальная прокси-война, война по доверенности, которую западный мир проводит против нашего государства. Нам приходится сражаться со всем НАТО… это весьма и весьма сложная задача, поэтому мы должны сделать все, чтобы мы в этой войне победили. Я в этом абсолютно уверен", — пояснил он, добавив, что все цели спецоперации будут достигнуты.
https://1prime.ru/News/20230425/840466774.html
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