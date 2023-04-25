МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Сбежавшие от уголовных дел на Запад выродки заявляют о том, что Россию нужно демилитаризировать, сказал во время выступления на марафоне "Знание. Первые" Дмитрий Медведев. Медведев предрек возврат к национальным валютам в Европе

"Вот эти самые выродки, которые туда сбежали, они, естественно, говорят о том, что нужно провести еще демилитаризацию России, денуклеаризацию России, вот здесь был вопрос про ядерное оружие, то есть чтобы Россия отказалась от ядерного оружия и, естественно, выполняла все те приказы, которые будут поступать из-за океана, то есть превратилась просто в послушного исполнителя воли Соединенных Штатов Америки", — заявил он.

При этом задача России заключается в том, чтобы сценарий даже в теории не смог реализоваться, подчеркнул политик.