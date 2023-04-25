МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Продолжительность жизни в России в 2023 году должна быть выше показателей "допандемийного" уровня, то есть 2019 года, считает помощник президента РФ Максим Орешкин.

Помощник президента РФ Максим Орешкин. ПМЭФ-2021

Орешкин спрогнозировал рост ВВП России по итогам года до двух процентов

"Сейчас уже два года подряд у нас активно растет продолжительность жизни. В этом году она должна обновить рекордный максимум, превысить показатели допандемические 2019 года", — заявил он в ходе форума "Знание. Первые".