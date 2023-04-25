МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Продолжительность жизни в России в 2023 году должна быть выше показателей "допандемийного" уровня, то есть 2019 года, считает помощник президента РФ Максим Орешкин. Орешкин спрогнозировал рост ВВП России по итогам года до двух процентов

"Сейчас уже два года подряд у нас активно растет продолжительность жизни. В этом году она должна обновить рекордный максимум, превысить показатели допандемические 2019 года", — заявил он в ходе форума "Знание. Первые".