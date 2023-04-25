МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Успешное противостояние России санкциям довело Запад до отчаяния, пишет китайский портал InfoBRICS. Запад готовит России подарок. И его лучше не трогать

Как рассказал источник в японском правительстве, страны G7 хотят почти полностью запретить экспорт в Россию, однако это лишь показывает безвыходное положение "Большой семерке", ведь рестрикции не только не остановили конфликт на Украине, но и ударили по экономикам стран-участниц группы. Государства "Семерки" прекратили в Россию поставлять оборудование, связанное с военной сферой, а также предметов роскоши. Сейчас под запрет могут попасть поддержанные машины, косметика и одежда, но эти товары можно купить и на других рынках, напомнил автор статьи.

Если G7 все же решатся ввести полное эмбарго против Москвы, то в конечном счете это больше ударит именно по ним самим, а не по России, ведь конкуренты получат крупный рынок. Кроме того, Москва может ввести ответные санкции, а торгующие с Россией компании могут жестко отреагировать на решение "Семерки".

Также автор призвал учитывать, что ввести полный запрет на экспорт будет технически сложно. Так, товарооборот России и ЕС в 2021 году составлял 257 миллиардов евро. Несмотря на его сокращение после начала спецоперации, речь все равно идет о миллиардах долларов. Медведев предрек возврат к национальным валютам в Европе

Китай, Индия, Южная Африка, говорится в статье, не присоединятся к эмбарго, что также разрушает идею глобальных ограничений. Еще один важный момент — с юридической точки зрения такое решение должно быть ратифицировано на уровне ООН, а Москва и Пекин проголосуют против.

"Поэтому страны- участницы G7 просто предпринимают циничную попытку ослабить и разрушить российскую экономику, чтобы вытеснить конкурента и сохранить однополярный мировой порядок", — пояснил автор.

Если "Большая семерка" все же введет глобальное эмбарго, то больше всего от него пострадает Европа, а не США, которые меньше Брюсселя зависят от торговли с Россией. В публикации напоминается, что в таком случае высокотехнологичная европейская продукция лишится крупного покупателя в лице России, в итоге это приведет к сокращению производства и кризису.

Поэтому новое эмбарго против России не только "потерпит унизительный провал", но и показывает отчаяние Запада на фоне успехов Москвы.