У отношений России и Китая блестящее будущее, считает Медведев
Медведев: Россия готова сотрудничать со всеми, кто этого хочет, но не навызывается
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МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. У российско-китайских отношений блестящее будущее, такое мнение высказал зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.
"С Китаем нас связывают дружеские, особые отношения. Как принято называть, отношения стратегического партнерства. Поэтому я уверен, что у наших отношений с Китайской Народной Республикой блестящее будущее", — заявил он в ходе марафона "Знание. Первые".
При этом, политик отметил, что отношения носят взаимовыгодный характер.
Медведев также добавил, что Москва готова и хочет сотрудничать с теми странами, которые захотят этого. При этом Россия, подчеркнул он, была готова работать и с Европой, и с США.
"Но если кто-то не хочет с нами дружить, или кто-то не хочет с нами развивать экономическое сотрудничество, сотрудничество в области политической координации, то мы не навязываемся", — заключил он.
https://1prime.ru/News/20230425/840467072.html
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