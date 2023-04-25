МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. У российско-китайских отношений блестящее будущее, такое мнение высказал зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. Медведев предрек возврат к национальным валютам в Европе

"С Китаем нас связывают дружеские, особые отношения. Как принято называть, отношения стратегического партнерства. Поэтому я уверен, что у наших отношений с Китайской Народной Республикой блестящее будущее", — заявил он в ходе марафона "Знание. Первые".

При этом, политик отметил, что отношения носят взаимовыгодный характер.

Медведев также добавил, что Москва готова и хочет сотрудничать с теми странами, которые захотят этого. При этом Россия, подчеркнул он, была готова работать и с Европой, и с США.

"Но если кто-то не хочет с нами дружить, или кто-то не хочет с нами развивать экономическое сотрудничество, сотрудничество в области политической координации, то мы не навязываемся", — заключил он.