МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Российский ОПК справляется с выросшей из-за спецоперации на Украине нагрузкой, сказал на марафоне "Знание" зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. Российский ОПК увеличил выпуск приоритетных вооружений в разы

"Наш оборонно-промышленный комплекс справляется с особой, повышенной, свалившейся на него в этот период нагрузкой. Да, потребовалось какие-то механизмы перезапустить безусловно, дополнительное финансирование найти, но в целом наша "оборонка" готова к тому, чтобы обеспечивать потребности Вооруженных сил", — пояснил политик.