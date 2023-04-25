Российский ОПК справляется с возросшей из-за СВО нагрузкой, заявил Медведев
Медведев заявил, что российский ОПК справляется с возросшей из-за СВО нагрузкой
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МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Российский ОПК справляется с выросшей из-за спецоперации на Украине нагрузкой, сказал на марафоне "Знание" зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.
"Наш оборонно-промышленный комплекс справляется с особой, повышенной, свалившейся на него в этот период нагрузкой. Да, потребовалось какие-то механизмы перезапустить безусловно, дополнительное финансирование найти, но в целом наша "оборонка" готова к тому, чтобы обеспечивать потребности Вооруженных сил", — пояснил политик.
https://1prime.ru/News/20230425/840467247.html
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