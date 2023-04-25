МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Если на базе Германии и ее сателлитов появится "Четвертый рейх", то это может привести к новой общеевропейской войне, сказал во время марафона "Знание" зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Мир болен и стоит на пороге новой мировой войны, заявил Медведев

В прошлом году он в одном из постов в своем телеграм-канале допустил возможность создания "Четвертого рейха".

"Сегодня можно представить и создание даже Четвертого рейха на базе Германии и примкнувших к ней сателлитов: Польши, стран Прибалтики, Чехии, Словакии, Румынии, какой-нибудь маленькой Киевской республики и прочих маргиналов. После чего, как показывает исторический опыт, европейский выбор выходит на накатанную дорогу: вперед к новой европейской войне", — пояснил политик.

Французские власти сами могут стать катализатором войны с "Четвертым рейхом" — ведь у Парижа есть свое мнение и иногда он "подхамливает" США. Медведев отметил, что вооруженные стычки и локальные войны могут перерасти в обширный конфликт и затем уже новый раздел Европы. Именно этого, как указал политик, и боятся европейцы.

"Вот эта угроза, на мой взгляд, она реально существует ", — заключил он.