МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Те, кто призывают исключить Россию из G20, совсем обалдели, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев во время выступления на марафоне "Знание". Медведев рассказал, чем для G7 обернется запрет на экспорт в Россию

"Мы создали "Большую двадцатку". Нам сейчас говорят — надо выгнать оттуда Россию. Они совсем обалдели, выражаясь по-простому. Мы эту "двадцатку" вместе с ними создавали", — пояснил он.