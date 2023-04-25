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"Совсем обалдели": Медведев ответил на предложение выгнать Россию из G20
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Те, кто призывают исключить Россию из G20, совсем обалдели, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев во время выступления на марафоне "Знание". "Мы создали "Большую двадцатку". Нам... ПРАЙМ, 25.04.2023
новости, дмитрий медведев, россия, саммит g20
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Те, кто призывают исключить Россию из G20, совсем обалдели, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев во время выступления на марафоне "Знание".
"Мы создали "Большую двадцатку". Нам сейчас говорят — надо выгнать оттуда Россию. Они совсем обалдели, выражаясь по-простому. Мы эту "двадцатку" вместе с ними создавали", — пояснил он.