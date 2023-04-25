МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг "Совкомбанк Лизинг" на уровне А+(ru), изменив статус с "Рейтинг на пересмотре — развивающийся" на прогноз "Стабильный". АКРА повысило кредитный рейтинг "Совкомбанк Лизинг" до уровня А+

Повышение оценки собственной кредитоспособности "Совкомбанк Лизинга", по мнению аналитиков АКРА, отражает улучшение одной из компонент оценки бизнес-профиля. Так, низкие концентрации на отдельных лизингополучателях, которые продолжают сокращаться, способствуют большей устойчивости бизнеса компании.

Усиление рейтинга также подкрепляет подтвержденная временем способность "Совкомбанк Лизинг" генерировать стабильно высокий финансовый результат даже в периоды повышенной неопределенности.

В сообщении АКРА отмечено, что высока оценка "Совкомбанк Лизинг" определяется адекватными бизнес- и риск-профилями, сильной достаточностью капитала и удовлетворительной позицией по фондированию и ликвидности.

ООО "Совкомбанк Лизинг" основано в 2008 году. С апреля 2020 года работает под брендом Совкомбанка. В 2021 году компания стала победителем III Национальной премии "Лизинговая сделка года" в номинации "Сделка года в сегменте лизинга промышленного оборудования" за организацию поставки геофизической телеметрической системы регистрации сейсмоданных. По итогам 2022 года Совкомбанк Лизинг занял 14 место в общем рейтинге лизинговых компаний России (занимал 17-е место годом ранее).