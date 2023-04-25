МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Помощник президента РФ Максим Орешкин в ходе марафона "Знание" назвал ключевые направления развития российской экономики в ближайшие годы, в том числе опору на внутреннее производство и потребление, снижение социального неравенства и новое международное взаимодействие. Орешкин оценил состояние европейской экономики

"Первое — самое важное, то, что мы в предыдущие годы недостаточное внимание уделяли освоению своей страны. Если посмотреть на такой показатель, как доля импорта во внутреннем потреблении, для России этот показатель составляет 23%, то есть каждый четвертый товар или услуга, потребляемая нашими гражданами и компаниями, она импортного производства", — сказал он.

В качестве положительного примера он привел США, где доля импорта во внутреннем потреблении составляет 15%. "Пример очень неплохой… Это тот пример, к которому надо стремиться, и здесь нас ожидает довольно активное движение вперед. Переход от наших 23% импорта к американским 15% импорта — означает возможность нарастить внутренне производство и внутреннее потребление примерно на 40%", — пояснил он.

При этом он полагает, что акцент на развитие внутреннего рынка затронет многие отрасли, включая туризм, промышленность, сельское хозяйство и другие. Раскрытию потенциала страны будет способствовать и появление новой инфраструктуры.

Вторым важным фактором Орешкин назвал снижение географического и социального неравенства. Третьим — назвал новое международное взаимодействие. Он пояснил, что смена вектора на Восток и Юг будет сопровождаться увеличением технологического партнерства, ростом промышленной кооперации, а также активным вовлечение малого и среднего бизнеса в международную деятельность. Орешкин назвал стратегическую цель России

В качестве других важных элементов развития Орешкин перечислил выход на технологический и кадровый суверенитет, что предполагает собственные компетенции в технологиях, а также совершенствование системы подготовки кадров. Следующий приоритет — переход на новый уровень эффективности экономики.

"Мы поговорили о рынке труда, об очень низкой безработице. Это хорошо для работников, но это является ограничивающим фактором для развития предприятий, для увеличения выпуска, потому что сейчас найти дополнительные кадры, дополнительных работников — очень проблематично. Поэтому повышение эффективности производств, бережливое производство — оптимизация процессов и процедур; автоматизация производственных процессов — все это важно для того, чтобы наращивать объемы производства в условиях низкой безработицы", — разъяснил помощник президента РФ.

Он также обратил внимание на то, что граждане должны иметь возможность повышать компетенцию и проходить обучение, чтобы иметь возможность больше зарабатывать. В целом, по его словам, российская экономика должна шаг за шагом переходить и учиться работать в условиях высоких зарплат.