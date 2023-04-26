МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Запущенная в прошлом году в России реформа утилизации опасных отходов буксует, рассказал на ежегодном отчете в Совете Федерации генпрокурор Игорь Краснов. Вице-премьер назвала регионы, где хуже всего работают с отходами

Он отметил, что в ведомство поступают многочисленные сигналы о замалчивании или игнорировании чиновниками экологических проблем, в том числе об отходах производства первого и второго класса опасности.

"Следует констатировать, что запущенная в прошедшем году реформа этой отрасли буксует. В специально созданной информационной системе из 60 тысяч отходообразующих предприятий зарегистрировалась всего половина, что не позволяет отследить процесс утилизации или переработки 200 тысяч тонн высокотоксичных веществ", — объяснил он.

Сейчас разрабатывается законопроект об административной ответственности за уклонение предприятий от передачи установленных сведений Федеральному экологическому оператору.

Краснов попросил сенаторов поддержать данную инициативу.

К первому классу относятся отходы, которые наносят природе непоправимый ущерб, ко второму — такие отходы, после которых окружающая среда восстанавливается десятки лет.

С марта прошлого года предприятия, которые образуют отходы первого и второго класса и не могут их перерабатывать, должны передать их Федеральному экологическому оператору. Кроме того, до конца 2024 года в России планируют построить семь экотехнопарков: в Саратовской, Нижегородской, Кировской, Курганской, Иркутской, Томской областях и в республике Удмуртия.