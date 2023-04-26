ПЕКИН, 26 апр — ПРАЙМ. Американские санкции, введенные против китайских облачных сервисов, в итоге ударят по интересам потребителей из США, сказала на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Google оспаривает решение антимонопольного регулятора Индии по Android

Ранее сенаторы-республиканцы попросили Белый дом ввести ограничения против Huawei Cloud и Alibaba Cloud из-за "угрозы национальной и экономической безопасности".

"Мы всегда выступали против обобщения концепции государственной безопасности и необоснованного давления на китайские компании. Такое искусственное вмешательство в нормальное торгово-экономическое взаимодействие Китая и США не получит поддержки людей и в конечном счете нанесет ущерб самим американским потребителям", — сказала представитель Китая.

Минторг США в 2019 года внес Huawei в черный список, который перекрывает ей путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Google приостановила сотрудничество с китайской компанией в сферах, требующих передачи оборудования, ПО и технических услуг, за исключением тех, которые являются общедоступными по открытой лицензии. В частности, американская компания лишила Huawei доступа к обновлениям ОС Android.