МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. В России приняли меры для того, чтобы увеличить долю отечественной электронной компонентной базы в вооружениях с 45 до 77 процентов, заявил на заседании Совфеда генпрокурор Игорь Краснов. Российский ОПК справляется с возросшей из-за СВО нагрузкой, заявил Медведев

"С первых дней проведения специальной военной операции мною прокурорам было поручено содействовать разработчикам и производителям продукции военного назначения в формировании устойчивой системы кооперации на основе отечественных материалов и комплектующих изделий. Одновременно мы добились от Минпромторга принятия мер к увеличению с 45 до 77 % доли российской электронной компонентной базы, подлежащей применению в образцах вооружения", — объяснил он во время ежегодного отчета.

Ранее генпрокуратура организовала обмен информацией со всеми ведомствами и исполнителями гособоронзаказа, кроме того, был создан особый порядок проверок предприятий оборонно-промышленного комплекса, который подразумевает обязательное согласование с руководством Генпрокуратуры. Кроме того, она получила доступ к Единой информационной системе с данными о расчетами по ГОЗ.

"Комплекс принятых мер во многом способствовал ритмичному обеспечению армии всем необходимым, наращиванию поставок наиболее востребованных и новых образцов вооружения, расширению производственных мощностей ряда ремонтных предприятий ОПК", — пояснил Краснов.