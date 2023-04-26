Путину передали письмо Гутерреша по зерновой сделке, заявил Песков
Песков: письмо генсека ООН Гуерреша по зерновой сделке передали Путину, оно изучается
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МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Российскому президенту Владимиру Путину до дипломатическим каналам передали письмо генсека ООН Антониу Гуттереша, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Ранее Гуттереш передал министру иностранных дел Сергею Лаврову адресованный президенту России документ о продлении зерновой сделки.
"Да, безусловно, оно передано по дипломатическим каналам. Рассматривается", — заявил пресс-секретарь российского лидера.
Россия, Турция, Украина и ООН подписали сделку в июне прошлого года. Она предполагает вывоз украинского зерна, удобрений и продовольствия по Черному морю. В марте Москва продлила сделку до 18 мая. Киев настаивает, что это сделали на 120 дней.
https://1prime.ru/News/20230426/840476481.html
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