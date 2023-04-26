МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Российскому президенту Владимиру Путину до дипломатическим каналам передали письмо генсека ООН Антониу Гуттереша, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Постпред при ООН назвал фактор, мешающий продлению "зерновой сделки"

Ранее Гуттереш передал министру иностранных дел Сергею Лаврову адресованный президенту России документ о продлении зерновой сделки.

"Да, безусловно, оно передано по дипломатическим каналам. Рассматривается", — заявил пресс-секретарь российского лидера.

Россия, Турция, Украина и ООН подписали сделку в июне прошлого года. Она предполагает вывоз украинского зерна, удобрений и продовольствия по Черному морю. В марте Москва продлила сделку до 18 мая. Киев настаивает, что это сделали на 120 дней.