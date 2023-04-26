МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Жители Великобритании должны смириться, что их экономическое положение ухудшилось, заявил ведущий экономист Банка Англии Хью Пилл. Медведев раскритиковал британских политиков

"Так, каким-то образом в Великобритании кто-то должен принять тот факт, что их (экономическое. — Прим. ред.) положение ухудшилось, и перестать пытаться поддерживать реальную покупательную способность за счет увеличения цен, либо повышения зарплат, или перекладывая траты на электроэнергию на потребителей", — приводит его слова Guardian.

Такая ситуация возникла из-за большого импорта природного газа — на него резко выросла цена в отличие от цен на услуги, которые Британия продает за рубежом.

Ранее Национальная статистическая служба Великобритании заявила, что реальные доходы населения продолжают самое быстрое за десятилетие. Это происходит на фоне повышающейся инфляции. Кроме того, в стране активно проходят забастовки представителей различных профессий. Также на ситуацию повлияли и антироссийские санкции, которые разрушили логистические цепочки, а это, в свою очередь, привело к повышению цен.