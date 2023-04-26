Читатели "Гуаньча" пришли в восторг от ответа Путина на арест российских активов за рубежом
МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Пользователи китайского сайта Гуанча поддержали решение президента Владимира Путина об ответных мерах на изъятие российских активов за границей.
Вчера он подписал указ, согласно которому при лишении и ограничении прав на российское имущество в Соединенных Штатах или присоединившимся к ним странам вводится внешнее управление на связанные с ними активы на территории России. Например, недвижимость или движимое имущество, ценные бумаги и доли в уставных капиталах.
"Опыт захвата российских активов европейскими странами и США показал миру, что им нельзя доверять", — считает один из пользователей портала.
"Если ты заберешь мое, то я возьму твое. Отличный ход!", — добавил другой.
В комментариях также считают, что Китай должен заранее принять подобные меры на всякий случай.
"Частная собственность — это святое! Око за око, зуб за зуб!" — высказал мнение еще один юзер.
"Правильно сделал!" — поддержали российского президента в дискуссии.
"Давно пора! Нельзя позволять янки бесчинствовать! Используйте их оружие против них самих!" — подметили читатели портала.
"Москва должна объявить, что все конфискованные активы конвертируются в золото по текущей цене, и сказать США и остальному Западу, сколько они должны России. Пусть выплачивают золотом вместо бумажек-долларов", — предположил другой пользователь сайта.
"Конечно, нужно отвечать зеркально. Когда мы говорим с этими низкосортными политиками из Соединенных Штатов, мы можем действовать только их собственными методами. Других они не понимают!" — заключили читатели.
https://1prime.ru/News/20230426/840477476.html