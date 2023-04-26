МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Пользователи китайского сайта Гуанча поддержали решение президента Владимира Путина об ответных мерах на изъятие российских активов за границей. Uniper прокомментировал решение российских властей по активам "Юнипро"

Вчера он подписал указ, согласно которому при лишении и ограничении прав на российское имущество в Соединенных Штатах или присоединившимся к ним странам вводится внешнее управление на связанные с ними активы на территории России. Например, недвижимость или движимое имущество, ценные бумаги и доли в уставных капиталах.

"Опыт захвата российских активов европейскими странами и США показал миру, что им нельзя доверять", — считает один из пользователей портала.

"Если ты заберешь мое, то я возьму твое. Отличный ход!", — добавил другой.

В комментариях также считают, что Китай должен заранее принять подобные меры на всякий случай.

"Частная собственность — это святое! Око за око, зуб за зуб!" — высказал мнение еще один юзер.

"Правильно сделал!" — поддержали российского президента в дискуссии.

"Давно пора! Нельзя позволять янки бесчинствовать! Используйте их оружие против них самих!" — подметили читатели портала.

"Москва должна объявить, что все конфискованные активы конвертируются в золото по текущей цене, и сказать США и остальному Западу, сколько они должны России. Пусть выплачивают золотом вместо бумажек-долларов", — предположил другой пользователь сайта.

"Конечно, нужно отвечать зеркально. Когда мы говорим с этими низкосортными политиками из Соединенных Штатов, мы можем действовать только их собственными методами. Других они не понимают!" — заключили читатели.