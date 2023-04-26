МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Пользователи китайского сайта Гуанча поддержали решение президента Владимира Путина об ответных мерах на изъятие российских активов за границей. 

У стенда компании Uniper

Uniper прокомментировал решение российских властей по активам "Юнипро"

Вчера он подписал указ, согласно которому при лишении и ограничении прав на российское имущество в Соединенных Штатах или присоединившимся к ним странам вводится внешнее управление на связанные с ними активы на территории России. Например, недвижимость или движимое имущество, ценные бумаги и доли в уставных капиталах.

"Опыт захвата российских активов европейскими странами и США показал миру, что им нельзя доверять", — считает один из пользователей портала.

"Если ты заберешь мое, то я возьму твое. Отличный ход!", — добавил другой.

В комментариях также считают, что Китай должен заранее принять подобные меры на всякий случай.

"Частная собственность — это святое! Око за око, зуб за зуб!" — высказал мнение еще один юзер.

"Правильно сделал!" — поддержали российского президента в дискуссии.

"Давно пора! Нельзя позволять янки бесчинствовать! Используйте их оружие против них самих!" — подметили читатели портала.

"Москва должна объявить, что все конфискованные активы конвертируются в золото по текущей цене, и сказать США и остальному Западу, сколько они должны России. Пусть выплачивают золотом вместо бумажек-долларов", — предположил другой пользователь сайта.

"Конечно, нужно отвечать зеркально. Когда мы говорим с этими низкосортными политиками из Соединенных Штатов, мы можем действовать только их собственными методами. Других они не понимают!" — заключили читатели.