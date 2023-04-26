МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Начавшийся с 1990-х годов "новый американский век" подошел к концу, пишет турецкое издание Cumhuriyet. Кнут не помог: СМИ раскрыло, как худший кошмар США стал реальностью

В это время у США не было соперника, который бы смог им противостоять, поэтому они начали оккупировать другие страны, как в экономическом, так и политическом смысле.

Однако "американский век" продлился лишь 30 лет, хотя, как считает колумнист, это слишком оптимистичная оценка: по его мнению, дату можно отодвинуть к 2008 или 2013 году.

"Тем не менее 2023 год, определенно и бесспорно, войдет в учебники истории как год окончания "американского века" и начала "нового мирового порядка"", — говорится в публикации.

На это есть несколько причин: во-первых, доллар начинают "ссаживать с трона". Так, например, Бангладеш решил платить России за строительство АЭС в юанях, а страны БРИКС обошли группу G7 по общему валовому продукту.

Во-вторых, Россия и Китай в марте договорились об экономической и политической поддержке друг друга. Кроме того, как отметил автор, на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества уже выстроилась очередь, а Пекин смог примирить Эр-Рияд и Тегеран.

Еще один момент: США разобщены как политически, так и социально, и в целом страна тонет с экономической точки зрения: ее госдолг уже составляет 31 триллион долларов, а ФРС только печатает деньги. Вскоре, как указывает публицист, доллар потеряет господствующее положение, а американская промышленность уже идет к упадку.

В итоге, как подчеркнул автор, в мире начал формироваться новый порядок, а политики об этом и не подозревают.