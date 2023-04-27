МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. На смену гегемонии США или "коллективного" Запада идет многополярный мир — в этих условиях противоборствующие стороны известны, но есть и "колеблющиеся государства" (по аналогии с некоторыми штатами — когда речь идет об итогах выборов), которые могут примкнуть к любой из сторон, пишет обозреватель Časopis argument Ондржей Кратки. ЕС придумал, как переманить к себе друзей России, пишет Politico

Способ построения многополярного мира — наращивание экономической и военной силы незападными государствами, одно из проявлений этого — дедолларизация торговли, пишет автор.

Как отмечается, в такой ситуации есть государства, которые однозначно или "волею судеб" (в силу географических, институциональных, ценностных причин) относятся к Западу. Это США, англосаксонский мир, Евросоюз, Япония, Израиль, Тайвань и так далее. Есть государства, кто сам себя, по объективным или субъективным причинам, воспринимает как потенциальную жертву Запада, "на которую он набросится в момент ее слабости" — Китай, Россия и Иран, говорится в статье.

"Вторая группа давно пытается сформировать такой экономический блок, который, даже несмотря на его внутреннюю структуру отличную от западной, обеспечит им полную независимость от Запада, самодостаточность и процветание", — отмечает автор.

В третью, по его мнению, группу входят государства размерами с державу или по крайней мере регионального гегемона — они пока в полной мере контактируют с обоими вышеописанными группами, но при этом лавируют и колеблются, не зная, от какой группы им стоит удалиться, чтобы больше сблизиться с другой.

К таким государствам автор отнес Индию, Турцию и Саудовскую Аравию. Он обозначил их как "важнейшие азиатские игроки, которые до сих пор составляли практически неотъемлемую часть Запада".

"Три государства пока устроились так, чтобы при любом признаке краха более или менее скоординированных планов БРИКС, то есть незападного мира, они смогли вернуться обратно туда, куда до сих пор относились. Ведь фиаско этих планов потенциально способно утянуть страны за собой в болото глобальной дискредитации и забытия. С другой стороны, они уже закрепились в незападных структурах достаточно, чтобы в момент, когда они будут уверены, что Запад на самом деле превращается лишь в "музей под открытым небом для китайских и русских туристов", они смогли завершить свой пробный маневр и навсегда выбросить на свалку истории тот трамплин, которым пользовались на протяжении десятилетий", — отмечает обозреватель.

По его словам, в разворачивающихся конфликтах как одна, так и другая сторона сейчас прилагает огромные усилия, чтобы склонить на свою сторону, прежде всего Индию, а также Турцию.

"Это самые большие из трех государств, но и самые нецентрализованные, то есть "трудно поддающиеся". Помимо отношения к России (покупке ее сырья, сотрудничества с ней), важно и отношение к потенциальной войне на Тайване, то есть к вероятному тихоокеанскому конфликту. Например, Индия не захочет терять США, но также не пойдет на конфронтацию с Пекином и так далее. Также интересно будет наблюдать за тем, как к возможному конфликту на Тайване отнесется Россия и, конечно, уже упомянутая Турция и Саудовская Аравия", — делает вывод Кратки.

Полный текст на ИноСМИ