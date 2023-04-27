МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Задержанная блогер Елена Блиновская через Белоруссию могла улететь в другую страну, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. СК показал видео с обыском квартиры блогерши Александры Митрошиной

Против Блиновской возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств. Как полагает следствие, она не уплатила за 2019-2021 года налоги более чем на 918 миллионов рублей. Кроме того, блогер оказывала информационные услуги при помощи "дробления" бизнеса. Женщину задержали при попытке пересечь границу.

"Предварительно, Блиновская арендовала авто, чтобы выехать в Белоруссию, а оттуда улететь за границу", — объяснил источник.

Кроме того, блогер, как полагает собеседник агентства, могла знать об уголовном деле, поэтому таким образом она могла попытаться скрыться.

Позднее источник РИА Новости в силовых структурах добавил, что Блиновскую задержали рано утром в погранпункте Красная Горка в Смоленской области.