МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Санкционная война Киева против Москвы показывает, что линия Россия на денацификацию и демилитаризацию Украины верна, рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова. В МИД Китая рассказали, кому в итоге навредят американские санкции

"Подобные неадекватные решения и предложения киевского режима в очередной раз свидетельствуют о том, что Россия следует верной линии по денацификации и демилитаризациии Украины и устранению угроз безопасности, исходящих с ее территории, и защите населения", — объяснила дипломат.

Она напомнила, что украинские власти не прекращают санкционную войну против России: так, в апреле были введены очередные санкции против ста физлиц и 230 юридических. Кроме того, Киев на днях представил новый план по усилению рестрикций — его разработали руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак и экс-посол США в России Майкл Макфол.

"Ничего нового эта группа мыслителей, конечно, не придумала: незаконные рестрикции предлагается распространить на российский уран, металлургическую продукцию, ювелирные изделия, все нефтегазовые компании, включая "Газпром", ввести полное налогообложение на западные нефтегазовые компании, которые остаются в России, заблокировать доступ нашей страны к зарубежным нефтегазовым сервисам, прекратить поставки в Россию высокотехнологической продукции, которые, как они сказали, помогают российским военным", — добавила Захарова.

Запад усилил санкционное давление на Россию с начала спецоперации на Украине. Против Москвы ввели десять пакетов санкций. Как заявил президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия западных стран, а рестрикции, прежде всего, ударили по мировой экономике.