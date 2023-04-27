БРЯНСК, 27 апр — ПРАЙМ. У задержанной блогерши Елены Блиновской нашли при себе билеты на рейс Москва-Ташкент, рассказала представитель УМВД по Смоленской области Наталья Гуреева. Источник: блогер Митрошина погасила налоговый долг в 120 миллионов рублей

"Сотрудники главного управления экономической безопасности УМВД России задержали при попытке пересечения государственной границы России в пункте пропуска Красная Горка в Смоленской области блогера Елену Блиновскую. При себе она имела авиабилеты на рейс Москва-Ташкент", — добавила она.

Блогер 28 апреля должна была провести семинар "Четвертое измерение. Желаниям свойственно сбываться" в Ташкенте. Стоимость билета от одного миллиона до 8,8 миллиона сумов (от 90 до 780 долларов). Организаторы сообщили РИА Новости, что выступление отменили, а деньги за него вернут.

СК завел уголовное дело против Блиновской за уклонение от уплаты налогов и легализации денежных средств. По данным ведомства, блогер не уплатила за 2019-2021 годы 918 миллионов рублей налогов. Женщину задержали сегодня утром на КПП в Смоленской области на пути в Белоруссию.

Блогер получала деньги от курсов и марафонов, при этом она не хотела переходить на общую систему налогообложения. К реализации преступной схемы были привлечены и другие люди. По данным прокуратуры, 43 миллиона рублей Блиновская смогла легализовать, купив супругу автомобиль, а также оборудование для мужа и сестры, работу музыкального артиста и праздничное мероприятие в августе 2021 года.