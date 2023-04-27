МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Украинские вузы повысили стоимость платного обучения из-за наплыва студентов-мужчин призывного возраста, пишет "Страна". На Украине решили распродать страну по частям

Ранее издание "Наши Деньги" заявило, что украинцы призывного возраста, чтобы избежать мобилизации, поступают в высшие учебные заведения на платное обучение. В 2022 году их число выросло на 82 процента. По закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации" статус студента гарантирует отсрочку от призыва в армию.

"В этом году схема "Студент", как ожидается, станет еще более популярной…. Небывалый ажиотаж среди абитуриентов позволяет учебным заведениям повысить цены на контракт", — отмечается в статье "Страны".

Как рассказал ректор технического университета "ШАГ" в Харькове ВиталийЗайцев, согласно закону вузы могут поднимать стоимость обучения на процент инфляции за прошлый год, а инфляция на Украине в 2022 году была высокой. Таким образом учебные заведения могут повысить цены в пределах 25 процентов.

По данным издания, в региональных вузах ценники стартуют с 15-16 тысяч гривен (406 до 433 доллара) за год, в столичных — 30-35 тысяч (812 и 948 долларов) и выше.

По законодательству студенты дневной формы обучения имеют право на отсрочку от призыва или мобилизации на время учебы, она действует до тех пор, пока человек не закончит обучение.