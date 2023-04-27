МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Россия оказать помощь Турции для восстановления после землетрясения, сказал президент Владимир Путин. Страховые выплаты после землетрясений в Турции превысили миллиард долларов

"Мы отдаем отчет в том, какие сложные задачи приходится сейчас решать турецкому правительству, президенту Турции по восстановлению инфраструктуры, жилья, социальных объектов, и готовы и дальше оказывать турецким партнерам необходимую помощь и содействие", — заявил российский президент.

В ближайшем будущем помощь будет выражаться в виде стройматериалов: крупная партия отправится в страну.

"В частности, принято решение в ближайшее время поставить в Турцию крупную партию российских стройматериалов", — заявил Путин.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах. В Турции погибло более 50 тысяч человек.