Россия готова помочь Турции восстановиться после землетрясения
Путин: Россия скоро отправит материалы для восстановления Турции после землетрясения
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МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Россия оказать помощь Турции для восстановления после землетрясения, сказал президент Владимир Путин.
"Мы отдаем отчет в том, какие сложные задачи приходится сейчас решать турецкому правительству, президенту Турции по восстановлению инфраструктуры, жилья, социальных объектов, и готовы и дальше оказывать турецким партнерам необходимую помощь и содействие", — заявил российский президент.
В ближайшем будущем помощь будет выражаться в виде стройматериалов: крупная партия отправится в страну.
"В частности, принято решение в ближайшее время поставить в Турцию крупную партию российских стройматериалов", — заявил Путин.
Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах. В Турции погибло более 50 тысяч человек.
https://1prime.ru/News/20230427/840488747.html
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