МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Стоимость золота немного снижается в пятницу утром, но может завершить в плюсе второй месяц подряд, свидетельствуют данные торгов. Биржевая цена на медь слабо растет в последний рабочий день апреля

По состоянию на 8.48 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 3,85 доллара, или на 0,19%, до 1994,9 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевеет на 0,04% — до 25,198 доллара за унцию.

При этом с начала месяца стоимость золота выросла на 1,26%, стоимость серебра — на 7,7%, причём драгметаллы в плюсе второй месяц подряд. Таким образом, на рынке продолжается умеренное, но неуклонное подорожание драгметалла как актива-убежища в условиях пессимистичных макроэкономических прогнозов, вплоть до глобальной рецессии, и напряжённой внешнеполитической обстановки.

Рынки также оценивают американскую макростатистику, опубликованную днем ранее. Так, ВВП США в первом квартале, согласно первой оценке, вырос на 1,1% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), хотя аналитики ожидали 2%. А кварталом ранее было 2,6%.

Помимо этого, трейдеры ожидают заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое пройдет 2-3 мая. Согласно CME Group, больше 85% аналитиков ожидают, что регулятор повысит учётную ставку еще на 0,25 процентного пункта.